A tensão no Mar Vermelho aumenta perigosamente, enquanto o preço do petróleo atinge o nível mais alto em dois meses

Navios da Marinha dos estados Unidos dispararam contra um míssil Houthi no Iêmen horas depois que um navio-tanque operado em nome do gigante comercial Trafigura Group, transportando uma carga de combustível russo, foi atingido no ataque mais significativo já feito pelo grupo rebelde a um navio transportador de petróleo.

O ataque dos EUA ocorreu horas depois de os rebeldes Houthi terem reivindicado o ataque com mísseis ao Marlin Luanda. O navio transportava nafta de origem russa – um produto usado para fazer plásticos e gasolina – comprada abaixo do preço máximo imposto pelo G7, disse um porta-voz da Trafigura na sexta-feira.

O ataque ao Marlin Luanda levantará novas questões sobre se os petroleiros continuarão a transitar no Mar Vermelho. Desde os ataques aéreos conjuntos dos EUA e do Reino Unido contra os Houthis no início deste mês, o tráfego de petroleiros na região diminuiu, mas alguns exportadores de petróleo, incluindo a Arábia Saudita, continuam a utilizar a via navegável .

O índice de referência global Brent subiu para o máximo de dois meses.

Os futuros do petróleo Brent subiram US$ 1,12, ou 1,4%, para fechar a US$ 83,55 por barril, o nível mais alto desde 30 de novembro 2023. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 65 centavos ou 0,8%, para US$ 78,01, também o maior nível desde novembro.

Ambos os valores de referência obtiveram ganhos semanais de mais de 6%, marcando o maior aumento semanal desde que começou o conflito Israel-Hamas em Gaza.

O petróleo também foi impulsionado no início desta semana por uma redução maior do que o esperado nos stocks de petróleo bruto dos EUA . O esgotamento dos stocks, especialmente em torno do ponto de entrega do WTI em Cushing, em Oklahoma, e em todo o Centro-Oeste, poderia criar uma pressão sobre os próximos preços futuros.

As preocupações com a oferta são evidentes na estrutura dos futuros do Brent. O prêmio do contrato do primeiro mês para o sexto tanto no Brent quanto no WTI subiu para o maior nível desde novembro, indicando uma perceção de oferta imediata mais restrita.

Uma potencial interrupção no fornecimento de combustível após um ataque de drones ucranianos a uma refinaria de petróleo orientada para a exportação no sul da Rússia também apoiou o aumento dos preços.

Do lado da procura, os EUA, o maior consumidor mundial de petróleo, registaram um crescimento económico mais rápido do que o esperado no quarto trimestre, mostraram dados divulgados na quinta-feira. O sentimento também foi impulsionado esta semana pelas últimas medidas da China para impulsionar o crescimento.

Por: Editor Económico

Portal de Angola