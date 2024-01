Calendário dos oitavos-de-final do CAN’2023 que se iniciam hoje

Angola-Namíbia (18h) e Nigéria-Camaões (21h) terão a primazia de abrir a corrida para a outra etapa do evento africano, depois de terminada a fase de grupos.

Calendário completo dos oitavos-de-final:

(27 de Janeiro/sábado)

Angola-Namíbia às 18:00 – A Selecção Nacional, orientada pelo luso Pedro Gonçalves, evoluirá no relvado do Estádio da Paz, em Bouaké, palco onde já jogou em duas ocasiões na fase de grupos frente à Argélia (1-1) e à Mauritânia (3-2).

Epera-se que o recinto continue sendo como um “talismã” dos Palancas Negras neste confronto a eliminar com os namibianos.

Nigéria-Camarões às 21:00 – A Nigéria terá pela frente os Camarões, de Rigobert Song, para um clássico do futebol africano no Estádio Félix Houhphet-Boigny, em Abidjan.

Os vencedores destes dois confrontos disputam os quartos-de-final.

(28 de Janeiro/domingo)

Guiné Equatorial-Guiné-Conakry às 18 horas – Uma das sensações da fase de grupos, a Guiné Equatorial medirá forças com a Guiné-Conakry, num dérbi regional, no Estádio Alassane Ouattara, em Abidjan.

Egipto-República Democrática do Congo às 21 horas – Faraós são os mais titulados do evento (7), contra dois dos Leopardos.

Estes dois históricos do futebol do continente medem forças no estádio Laurent Pokou, em San-Pédro.

Os vencedores destes dois encontros jogarão entre si nos quartos-de-final.

(29 de Janeiro)

Cabo Verde-Mauritânia às 18 horas – Os Tubarões Azuis e os Leões de Chinguetti são treinados por dois estrategas, Bubista e Amir Abdou, que têm transformado o paradigma e a identidade destes conjuntos.

O desafio será disputado no estádio Félix Houhphet-Boigny, em Abidjan.

O vencedor deste embate evoluirá nos quartos-de-final com Marrocos ou África do Sul.

Senegal-Côte d’Ivoire às 21 horas – Os Elefantes ganharam uma nova vida quando se qualificaram na última jornada da fase de grupos graças a uma combinação favorável de resultados que envolveu Marrocos e RDC.

Já sem seleccionador, uma vez que Jean-Louis Gasset foi despedido, após aquilo que os adeptos da casa apelidaram como “tragédia” com uma goleada sofrida, por 0-4, diante da Nazalang Nacional.

Os anfitriões têm agora uma oportunidade sem igual, no Estádio Charles Konnan Banny, em Yamoussoukro, para darem uma alegria aos locais. Todavia, vão ter um dificílimo teste, o Senegal, o único totalista na fase de grupos, com nove pontos, e um sério candidato a revalidar o título.

O vencedor deste encontro joga nos quartos-de-final com quem ganhar o Mali vs Burkina Faso.

(30 de Janeiro)

Mali-Burkina Faso às 18 horas – A cidade de Korhogo vai acolher malianos e burkinabes para a partida dos oitavos-de-final do CAN no Estádio Amadou Gon Coulibaly, onde os comandados de Éric Chelle venceram, frente à África do Sul, por 2-0.

Os Garanhões não partem como favoritos, mas têm capacidade para obrigar os Águias a terem de trabalhar por um triunfo, perspectiva-se um grande espectáculo de futebol.

O vencedor defronta Senegal ou Côte d’Ivoire nos quartos-de-final.

Marrocos-África do Sul às 21 horas – Os marroquinos são outro dos candidatos ao troféu e sabem que não podem subestimar os pupilos de Hugo Broos que já mostraram ser capazes de produzir jogadas de qualidade.

Apesar de tudo, o favoritismo está do lado dos Leões do Atlas que enfrentam os Bafana Bafana no Estádio Laurent Pokou, em San-Pédro, onde ganharam à Zâmbia, por 1-0, na última jornada.

O vencedor disputará os quartos-de-final com Cabo Verde ou Mauritânia. MC