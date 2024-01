A Rússia tornou-se o maior fornecedor de petróleo da China em 2023, ultrapassando a Arábia Saudita

A Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e tornou-se o maior fornecedor de petróleo bruto da China em 2023, mostraram dados compilados pela Reuters.

A Rússia enviou o equivalente a 2,14 milhões de barris por dia (bpd) para a China, mostraram os dados alfandegários chineses, muito mais do que outros grandes exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita e o Iraque.

As importações da Arábia Saudita, anteriormente o maior fornecedor da China, caíram à medida que a gigante petrolífera do Médio Oriente perdeu quota de mercado para o petróleo russo, mais barato.

Rejeitado por muitos compradores internacionais na sequência das sanções ocidentais devido à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o petróleo bruto russo foi negociado com descontos significativos em relação aos índices de referência internacionais durante grande parte do ano passado, no meio de um limite de preço imposto pelo Ocidente.

A aceleração da demanda das refinarias chinesas e indianas pelo petróleo com desconto impulsionou o preço do petróleo bruto russo ESPO até 2023, ultrapassando o limite de preço de US$ 60 por barril imposto em dezembro de 2022 pelo G7, à medida que proliferavam opções alternativas de transporte e seguro para contornar as sanções.

As remessas de petróleo bruto da ESPO para entrega em dezembro foram cotadas com um desconto de cerca de 50 centavos a 20 centavos por barril em relação ao benchmark ICE Brent, contra um prêmio de US$ 1 para cargas com entrega em outubro e um desconto de US$ 8,50 para remessas entregues em março, de acordo com fontes comerciais.

Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita aumentou os preços da sua assinatura Arab Light a partir de julho, levando algumas refinarias a procurar cargas mais baratas.

As refinarias chinesas utilizam comerciantes intermediários para lidar com o transporte e o seguro do petróleo bruto russo, a fim de evitar a violação das sanções ocidentais.

Os compradores também utilizam as águas ao largo da Malásia como ponto de transbordo para cargas sancionadas do Irão e da Venezuela. As importações rotuladas como originárias da Malásia aumentaram 53,7% no ano passado.

Angola é o oitavo fornecedor de petróleo da China.

As remessas dos Estados Unidos para a China no ano passado aumentaram 81,1%, tornando os Estados Unidos o décimo maior fornecedor de petróleo da China, apesar das tensões geopolíticas entre Pequim e Washington, à medida que a produção de petróleo dos EUA aumentava.

As importações brutas globais da China em 2023 atingiram um recorde de 11,28 milhões de de barris por dia.

Por Editor Económico

Portal de Angola