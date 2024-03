A procura de petróleo supera as expectativas, contrariando os objetivos de descarbonização da economia global

O mundo está a utilizar mais petróleo do que nunca e a procura está novamente a superar as expectativas este ano, levantando questões sobre quando o consumo global atingirá o pico.

A sede inabalável por petróleo bruto contribuiu para um tom cada vez mais confiante dos executivos na conferência CERAWeek by S&P Global deste ano, o encontro anual da indústria petrolífera em Houston, a capital energética da América. Apesar da ascensão dos veículos eléctricos e das energias renováveis, muitos participantes que falaram em entrevistas ou no palco do evento esta semana disseram esperar que o consumo aumente durante muitos anos, desferindo um golpe no cumprimento dos objetivos de descarbonização da economia global.

“Devíamos abandonar a fantasia de eliminar progressivamente o petróleo e o gás”, disse Amin Nasser , CEO da Saudi Aramco, o maior produtor mundial. Em vez disso, deveríamos “investir neles de forma adequada, refletindo pressupostos realistas da procura, desde que sejam essenciais”, disse ele num discurso aplaudido entusiasticamente pelos participantes.

Russell Hardy , CEO da Vitol SA, o maior comerciante global de petróleo, disse na conferência que a sua empresa estava a adiar o pico estimado no consumo de petróleo para o início da década de 2030 devido à redução das expectativas sobre a adopção de veículos elétricos.

A Agência Internacional de Energia (AIE), guardiã da segurança energética do mundo industrializado, prevê que a procura de petróleo aumentará de1,3 milhões de barris por dia em 2024. Embora seja menos do que o salto de 2,2 milhões de barris do ano passado, quando a saída da China das restrições da Covid estimulou o consumo.

A AIE, que teve de aumentar várias vezes as suas previsões, espera agora que a procura diária atinja um valor médio recorde de 103,2 milhões de barris este ano. Aponta para a força da economia dos EUA e para a distância extra percorrida pelos navios que evitam o Canal de Suez como motores da procura.

Mas muitos na indústria pensam que a AIE, que espera que a procura global atinja o pico antes do final da década, é demasiado optimista tanto a curto como a médio prazo.

O trader de petróleo Gunvor Group espera um aumento de 1,4 milhão de barris por dia este ano. A Trafigura, outro comerciante global, afirma que a expectativa consensual é de cerca de 1,5 milhões de barris, mas argumenta que há riscos ascendentes consideráveis para essa previsão.

“A economia dos EUA, em particular, surpreendeu positivamente”, disse Saad Rahim , economista-chefe da Trafigura, numa entrevista. “A demanda por petróleo está apresentando desempenho melhor do que as expectativas.”

A força do consumo ajudou a impulsionar uma recuperação dos preços do petróleo – os futuros do petróleo bruto Brent de referência subiram 11% este ano, chegando a ser negociados a mais de 87 dólares por barril.

Há áreas onde a procura é especialmente robusta – só o desvio de navios para longe do Mar Vermelho adicionou 100.000 barris por dia à procura global, de acordo com Vitol. O combustível de aviação e os plásticos também são fortes impulsionadores.

A Índia também deverá ser um grande contribuidor de uso adicional. O seu governo espera que a economia se expanda 7% no ano fiscal que começa em Abril, tornando-a uma das principais economias com crescimento mais rápido. Terceiro maior importador de petróleo do mundo, atrás da China e dos EUA, a Índia deverá ser a maior fonte de crescimento da procura global até 2030, de acordo com a AIE.

“A procura de petróleo manteve-se muito forte, tanto nos EUA como noutros países, tanto nos países desenvolvidos como nos mercados emergentes”, disse Helen Currie , economista-chefe do produtor de petróleo norte-americano ConocoPhillips. “Estamos em busca de outro recorde na demanda mundial este ano em todos os níveis.”

Até que a ligação entre o crescimento económico e o aumento da procura de gasolina, gasóleo e outros produtos petrolíferos possa ser quebrada, é provável que um pico no consumo de petróleo continue a ser difícil de alcançar.

A ascensão dos VE em detrimento dos motores de combustão interna será o maior obstáculo à procura de petróleo nos próximos anos, especialmente na China. Mas um estudo da BloombergNEF prevê que o crescimento das vendas de VE irá abrandar nos próximos anos, enquanto o stock total de veículos movidos a gasolina e diesel continua a aumentar.