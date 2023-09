A economia global em fragmentação, enquanto os líderes mundiais se reúnem para a Assembleia Geral das Nações Unidas

As tensões entre os EUA e a China e a guerra na Ucrânia já estão direcionando investimentos para países com interesses semelhantes – um sinal de que as empresas estão fazendo apostas geopolíticas.

Uma palavra tem aparecido cada vez mais em relatórios e em registros corporativos de algumas das maiores empresas do mundo. Desde gigantes de Wall Street como a BlackRock Inc. até titãs do consumo como a Coca-Cola Co. e a Tesla Inc., e pilares industriais como a 3M Co., os chefes-executivos e seus tenentes do S&P 500 usaram a palavra “geopolítica” quase 12.000 vezes em 2023, ou quase três vezes mais do que fizeram apenas dois anos atrás.

Não é apenas conversa. Provas concretas estão surgindo de que todas as discussões sobre tensões nas relações internacionais e mais de uma década de alertas sobre o fim de uma era de globalização estão finalmente levando as corporações a escolher os países com o seu capital. Multinacionais ocidentais que durante anos evitaram a geopolítica em favor de buscar lucros em mercados menos maduros estão cada vez mais construindo as fábricas do futuro em nações com ideias políticas afins.

À medida que os líderes mundiais se reúnem em Nova York esta semana para a Assembleia Geral Anual das Nações Unidas, uma análise da Bloomberg Economics dos dados de investimento estrangeiro direto da ONU aponta para um mundo se reorganizando em blocos rivais, embora ainda interligados. Dos US$ 1,2 trilhão em investimentos estrangeiros diretos verdes investidos em 2022, cerca de US$ 180 bilhões mudaram de blocos geopolíticos de países que se recusaram a condenar a invasão da Rússia para aqueles que o fizeram, encontrou a análise.

Os aceleradores para a mudança são óbvios. Governos marcados pela pandemia estão pressionando as empresas a levar em consideração os interesses nacionais e fornecendo subsídios e outros incentivos como uma cenoura para trazer a produção de volta para casa. A invasão da Rússia na Ucrânia e uma crescente rivalidade entre os EUA e a China apressaram o fim de um modelo frágil do pós-Guerra Fria que viu o comércio e a globalização prosperarem.

Também preocupam os custos e consequências potenciais que estão preocupando os formuladores de políticas. Em linguagem direta, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, declarou mais cedo neste ano que “estamos testemunhando uma fragmentação da economia global em blocos concorrentes, sendo que cada bloco tenta aproximar o máximo possível o resto do mundo de seus respectivos interesses estratégicos e valores compartilhados”.

Há uma boa razão para a angústia. Economistas do Fundo Monetário Internacional calcularam, nos cenários mais extremos em que a economia global se divide em blocos rígidos, isso destruiria até 7% da produção no longo prazo, uma mudança equivalente a eliminar as economias da França e da Alemanha, segundo eles.

Para ser claro, a divisão não é equilibrada nem limpa. Liderados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, países que votaram para condenar a invasão da Rússia representam mais de dois terços do produto interno bruto global. A China está no centro do outro bloco, e a sua corrida para superar a economia dos EUA como a dominante do mundo está sendo afetada por uma desaceleração no crescimento que muitos veem refletindo problemas de longo prazo.

Mesmo que haja uma nova Cortina de Ferro económica descendo sobre o mundo, é uma que é notavelmente porosa. As economias globais estão mais integradas hoje do que nunca, e seus relacionamentos são complicados. A guerra na Ucrânia e as sanções resultantes prejudicaram o comércio de comodities específicas, e outros eventos como as guerras comerciais entre os EUA e a China causaram suas próprias interrupções, mas a realidade é que o comércio global tem sido resiliente.

Membros de qualquer bloco ainda estão ansiosos para vender uns aos outros, como demonstrou a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, no mês passado, quando viajou para a China com a possibilidade de retomar as vendas de aeronaves da Boeing Co. e outras exportações dos EUA em sua agenda. As empresas chinesas de veículos elétricos estão entrando com tudo na Europa, embora isso tenha desencadeado uma investigação da UE sobre subsídios chineses.

Países como a Índia, que optaram por não condenar a invasão da Rússia, abstendo-se em votações da ONU, estão buscando novos relacionamentos estratégicos com os EUA e outras potências ocidentais, que veem esses vínculos como vitais. Tanto investidores chineses quanto ocidentais estão investindo em uma família cada vez mais importante de economias interligadas como Vietnam e México, que estão tentando se equilibrar entre os blocos de cada lado das votações da ONU.

Os dados indicam que as empresas dos EUA e de outros países ocidentais estão investindo mais em países com ideias políticas próximas. Os EUA foram os maiores vencedores em 2021-22, registando o maior aumento em sua parcela de investimentos estrangeiros diretos verdes globais em relação à década que antecedeu a pandemia. Mas outros países do Grupo dos Sete, como Alemanha, Itália e até mesmo o Reino Unido, também ganharam participação em investimentos estrangeiros, de acordo com a análise da Bloomberg Economics.

Isso pode refletir, entre outros fatores, uma mudança na política industrial dos EUA para incentivar mais investimentos em setores estratégicos como semicondutores e veículos elétricos, e a resposta de aliados europeus e asiáticos como Japão, Coreia do Sul e Taiwan.

Mas também marca uma mudança notável de outro tipo.

Enquanto a Organização Mundial do Comércio disse neste mês que é prematuro declarar o fim da era da globalização, ela alertou que tensões geopolíticas estão começando a moldar os fluxos comerciais e que os primeiros sinais de fragmentação estão aparecendo. O comércio de bens entre dois blocos geopolíticos hipotéticos – com base em padrões de votação na ONU – cresceu de 4% a 6% mais lentamente do que o comércio dentro desses blocos desde a invasão da Ucrânia, estima a OMC.

Economistas do FMI declararam anteriormente neste ano que os fluxos de investimento e bens não estão mais seguindo os caminhos usuais. Onde uma vez a promessa de novos mercados lucrativos prevalecia, uma análise do FMI de duas décadas de dados descobriu que o papel da geopolítica desempenhou um papel acelerador na condução do fluxo de capital nos últimos anos.

Dada sua condição de maior nação comercial do mundo, grande parte da mudança envolve a China. Entre o segundo trimestre de 2020 e o primeiro trimestre deste ano, os investimentos verdes de empresas dos EUA na China despencaram 57,9%, e os das empresas europeias caíram 36,7% em relação aos cinco anos que antecederam a pandemia, segundo uma análise atualizada do FMI compartilhada com a Bloomberg. Os investimentos do restante da Ásia na China caíram mais de dois terços.

Por trás da mudança está a crescente importância nas decisões de investimento do que os economistas do FMI e outros chamaram de “distância geopolítica”. Usando um índice construído com base em sete décadas de votações da ONU, os economistas do FMI descobriram que os fluxos recentes de FDI tinham mais probabilidade de ir para países alinhados geopoliticamente do que para países geograficamente próximos.

Grande parte do que está orientando a mudança dos governos nos EUA e em outras economias ocidentais é a sensação de que por muito tempo seus líderes tiveram uma crença equivocada no poder dos mercados para tomar a decisão certa. O mundo pode estar indo longe demais na direção oposta.

Embora a competição geopolítica até agora muitas vezes tenha se concentrado em setores tecnológicos estratégicos como semicondutores ou computação quântica, bem como em projetos de novas energias como usinas de painéis solares e baterias e fábricas de veículos elétricos, a divisão em desenvolvimento é mais ampla também.

O comércio mundial de comodities está se fragmentando. Tudo começa com energia e petróleo e gás, mas os EUA e seus aliados asiáticos e europeus estão correndo para garantir novas cadeias de suprimentos amigáveis para os minerais e outras matérias-primas como cobre, níquel e lítio, vitais para produzir semicondutores, telefones e veículos elétricos.

A China ainda desempenha um papel dominante em muitas cadeias de suprimentos e mesmo as novas fábricas em construção provavelmente usarão pelo menos algumas entradas chinesas por anos a seguir. Uma análise do Rhodium Group descobriu que, à medida que as empresas diversificam ativamente o investimento e o abastecimento longe da China, mesmo mudanças substanciais para locais alternativos podem resultar apenas em pequenas quedas no papel da China devido à sua dominação na manufatura global.

Os BRICS podem estar se expandindo ao adicionar novos membros como a Arábia Saudita, mas é um bloco ainda dividido por suas próprias rivalidades geopolíticas, como demonstrou a decisão do presidente chinês Xi Jinping de não comparecer às reuniões do G-20 na Índia neste mês.

No entanto, é difícil ignorar os dados emergentes. As empresas estão apostando na geopolítica e isso está tendo consequências. A participação da China nas exportações asiáticas está perdendo terreno ao ritmo mais rápido em pelo menos duas décadas, em parte porque o comércio está se diversificando, disseram economistas do Nomura em um relatório neste mês. Recentemente, o México ultrapassou a China como principal parceiro comercial dos EUA.

E até mesmo os CEOs mais iconoclastas estão se preparando para um novo mundo. Em sua própria reunião de julho com investidores da Tesla, Elon Musk ofereceu sua solução para o aumento da geopolítica: “O melhor que podemos fazer é ter fábricas em muitas partes do mundo”, disse Musk. “Se as coisas ficarem difíceis em uma parte do mundo, ainda podemos manter as coisas funcionando no restante.”

Por Editor Económico

Portal de Angola