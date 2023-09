Preço do Petróleo Brent Ultrapassa os 95 Dólares por Barril, criando maior espaço fiscal para Angola

O petróleo disparou para o seu valor mais alto em 10 meses – estendendo um poderoso rally que pode reacender a inflação – à medida que os cortes de abastecimento da OPEP+ apertaram o mercado, com o ministro da energia da Arábia Saudita evitando qualquer mudança de rumo.

O benchmark global Brent ultrapassou hoje, terça -feira, os 95 dólares por barril pela primeira vez desde novembro do ano passado. O mercado mais apertado provocou uma série de previsões de que o petróleo a 100 dólares poderá em breve regressar, de um leque que vai desde pesos-pesados da indústria como o CEO da Chevron Corp., Mike Wirth, até aos tradicionais pessimistas do Citigroup Inc.

Recordamos que a meta anual de produção petrolífera prevista no Orçamento Geral de Estado (OGE) 2023 de Angola é de 1.180.000 barris/dia ao preço médio de USD 75/ barril. Segundo dados oficiais, a produção de petróleo em Angola atingiu 1,2 milhão de barris por dia no segundo semestre de 2023. Ao preço do petróleo actual de 95 dólares o ganho orçamental eleva-se a 720 milhões de dólares por mês em relação às previsões do OGE.

A mais recente subida do petróleo tem sido marcada por movimentos significativos nos timespreads, uma das métricas mais atentamente acompanhadas pelo mercado. O spread de três meses do Brent expandiu-se para mais de 4 dólares por barril , um padrão otimista.

Desde meados de junho, o petróleo subiu cerca de um quarto, com Riade e Moscovo unindo esforços para reduzir as exportações na tentativa de esgotar os inventários e impulsionar uma recuperação dos preços.

Uma perspetiva mais favorável nas duas maiores economias do mundo – os Estados Unidos e a China – também tem apoiado este avanço. A subida implacável do petróleo tem sido uma das características mais marcantes dos mercados de comodities no terceiro trimestre. “Dadas as bases construtivas e o sentimento mais positivo, poderemos ver o ICE Brent ultrapassar os 100 dólares por barril num futuro não muito distante”, disse o ING num relatório enviado por e-mail. “No entanto, tal movimento provavelmente seria insustentável.”

Na segunda-feira, o Ministro da Energia da Arábia Saudita, Príncipe Abdulaziz bin Salman, afirmou numa conferência no Canadá que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo estava a trabalhar para manter os mercados estáveis e melhorar a segurança energética, sem visar um preço específico. Os planos de produção serão revistos todos os meses, disse ele.

A subida dos custos energéticos parece destinada a aumentar as pressões inflacionárias, complicando a tarefa dos principais banqueiros centrais, muitos dos quais acabaram de presidir a uma série de aumentos de taxas destinados a conter os ganhos de preços. Será uma semana importante para as decisões de política monetária, com múltiplas reuniões, incluindo uma no Federal Reserve.

A subida do preço do petróleo também representa um desafio para a administração Biden antes das eleições presidenciais, com o petróleo mais caro a alimentar preços mais elevados da gasolina, uma questão-chave para alguns eleitores nos EUA. Os preços médios a retalho do combustível automóvel já atingiram um recorde sazonal nos dados desde 2004.