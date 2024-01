Produtora deixa exclusividade sobre show de Rui Mingas

Em comunicado de imprensa distribuído este domingo, em Luanda, a promotora de eventos cedeu o direito de emissão do show em causa aos canais de televisão nacionais ZAP TV, TPA, TV Zimbo e Girassol.

A nota refere que, “pela angolanidade”, a Nova Energia decidiu não ter exclusividade sobre a transmissão, “para que todos os angolanos possam juntos celebrar à musicalidade de Ruy Mingas”.

A empresa recorda que “Cantar Ruy Mingas” foi um espetáculo de homenagem realizado, no dia 27 de Abril de 2019, no quadro do seu projecto “Show do Mês”, em que vários artistas celebraram os 80 anos do nacionalista, cantor e compositor angolano Rui Mingas.

Rui Mingas faleceu, na última quinta-feira, em Lisboa (Portugal), vítima de doença, aos 84 anos.

Um dos autores da letra do Hino Nacional de Angola, juntamente com o escritor Manuel Rui Monteiro, ele participou activamente no processo que culminou com a independência de Angola, em 11 de Novembro de 1975.

Político, diplomata, empresário e compositor, entre outras valências, Rui Mingas nasceu, a 12 de Maio de 1939, e distinguiu-se também no desporto, particularmente no atletismo, antes de ser secretário de Estado de Educação Física e Desporto.

O seu velório está aberto desde a manhã deste domingo, 7, na sua residência, na rua Cabral Moncada, em Luanda, segundo um comunicado dos familiares. IZ