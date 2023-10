Polícia belga abate extremista que matou dois adeptos de futebol suecos num tiroteio em Bruxelas

O indivíduo feriu uma terceira pessoa e o incidente foi tratado como terrorismo na capital belga.

A polícia da Bélgica abateu o suspeito extremista responsável pela morte de dois adeptos de futebol suecos e que também deixou uma terceira pessoa ferida, em Bruxelas.A arma do suspeito do tiroteio terá sido usada recuperada, avançou a Ministra do Interior do país, Annelies Verlinden, na manhã desta terça-feira.

O incidente foi tratado como terrorismo e a capital belga: as autoridades lançaram uma vasta operação policial de “caça ao homem” e procuravam um homem tunisino de de 45 anos, sinalizado pela polícia a viver ilegalmente na Bélgica.

Os meios de comunicação social divulgaram vídeos amadores que mostram um homem a disparar várias vezes perto de uma estação, com uma arma de grande porte. No vídeo, o homem assume-se como sendo membro do Daesh reivindicando o ataque em nome do Islão.

As vítimas estavam a usar camisolas de futebol da seleção da Suécia. A equipa sueca ia jogar contra a Bélgica no Estádio Heysel, a aproximadamente de cinco quilómetros de distância. Quando os meios de comunicação avançaram a notícia, os futebolistas suecos disseram à UEFA que não preferiam não jogar a segunda parte do jogo. A partir desse momento, a jogo de futebol entre a Suécia e a Bélgica foi cancelado.

Por Patricia Tavares