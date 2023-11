Partidos de oposição da Polônia rejeitam esforços de primeiro ministro para formar novo governo

Os partidos de oposição da Polônia estão rejeitando as tentativas do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki em tentar formar um governo de coalizão após as eleições do mês passado, disseram parlamentares nesta quarta-feira, arruinando as já escassas chances dos governistas permanecerem no poder.

O partido governista Lei e Justiça (PiS) ficou em primeiro lugar na eleição de 15 de outubro, mas não conseguiu uma maioria absoluta. O presidente Andrzej Duda, um aliado do PiS, forneceu ao grupo a primeira chance de formar um novo governo.

Morawiecki pediu a outros partidos que se unam ao PiS para formar uma ampla “Coligação para Assuntos Polacos” e prometeu implementar suas propostas políticas. Os parlamentares da oposição disseram ter recebido cartas para participar das negociações da coligação, mas o apelo de Morawiecki não tem ganhado força.

“Estou surpreso porque já disse publicamente ao primeiro-ministro muitas vezes que essa farsa é desnecessária, que está prolongando desnecessariamente a agonia desse governo”, disse Marek Sawicki, parlamentar do Partido dos Camponeses Poloneses (PSL), de centro-direita, segundo a agência de notícias estatal PAP.

O PSL disputou a eleição como parte de um grupo chamado Terceira Via, que concordou em formar um governo de coligação pró-europeu com a Nova Esquerda e o liberal Coligação Cívica (KO). Juntos, esses três partidos podem comandar uma maioria na câmara baixa.

O único partido remanescente no Parlamento é o grupo de extrema-direita Confederação, que havia sido cotado antes da eleição como aliado do PiS. Mas o resultado abaixo do esperado significou que mesmo esse apoio não daria aos governistas uma maioria.

Se Morawiecki não conseguir obter uma maioria, o Parlamento nomeará outro governo. A coligação Terceira Via, que se prepara para assumir o poder, escolheu o líder do KO, Donald Tusk, como seu candidato a primeiro-ministro.

Por Alan Charlish