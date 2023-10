Parlamentares da Armênia aprovam estatuto do TPI e irritam Rússia

O Parlamento da Armênia ratificou nesta terça-feira o estatuto de fundação do Tribunal Penal Internacional (TPI), submetendo-se à jurisdição da corte DE Haia e irritando a Rússia, cujo presidente Vladimir Putin é alvo de um mandato de prisão do tribunal.

O Kremlin disse que a decisão foi “incorreta” e que terá perguntas para a “atual liderança” da Armênia, que deveria, em vez disso, procurar seus aliados estabelecidos, principalmente Moscou.

Uma porta-voz do Parlamento armênio disse que 60 deputados votaram a favor da ratificação do Estatuto de Roma do TPI e 22 votaram contra.

Os laços entre Rússia e Armênia têm sido muito prejudicados pela invasão da Ucrânia por Moscou e pela inação russa quando o Azerbaijão recapturou Nagorno-Karabakh, uma região controlada há três décadas por armênios étnicos, a maioria dos quais já fugiu.

A adesão ao TPI significa que a Armênia será obrigada a prender Putin caso ele viaje ao país, porque o tribunal emitiu um mandado de prisão contra ele por suspeita de deportação ilegal de centenas ou mais de crianças da Ucrânia – uma alegação descartada pelo Kremlin como sem sentido.

“Não gostaríamos que o presidente tivesse que recusar visitas à Armênia por algum motivo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres nesta terça-feira.

“A Armênia é nossa aliada, um país amigo, nosso parceiro… Mas, ao mesmo tempo, teremos perguntas adicionais para a atual liderança da Armênia… Ainda acreditamos que essa é uma decisão incorreta”

Yerevan disse que sua medida aborda o que diz serem crimes de guerra cometidos pelo Azerbaijão em um conflito de longa data com a Armênia, embora a jurisdição do TPI não seja retroativa.