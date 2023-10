Ndalatando vai beneficiar de mais duas mil residências

Duas mil residências, com infra-estruturas internas e externas, serão construídas, na cidade de Ndalatando (Cuanza Norte), a partir de 2024, anunciou, esta terça-feira, o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos.

O ministro, que falava no acto de consignação da empreitada para a reabilitação do troço Caxilo/Ndalatando, na estradas nacionais 230 e 120, informou que este projecto faz parte das acções previstas para 2024.

Segundo o responsável, para colmatar o défice habitacional, no quadro do programa de auto-construção dirigida e assistida, está previsto, também, no período 2023/2027, a distribuição de 60 mil lotes, em vários municípios da província do Cuanza Norte.

No quadro do programa de auto-construção dirigida, explicou, além do loteamento, o Estado vai responsabilizar-se pela instalação de energia eléctrica, água e outros serviços sociais básicos.

Carlos Alberto dos Santos informou que o ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação tem ainda inscrito, no seu orçamento para 2024, a construção da circular rodoviária de Ndalatando, capital da província do Cuanza Norte.

Este projecto, que consta das prioridades para 2024 e do pacote das estradas circulares, está em estudo e inclui Malanje e Benguela.

Estão já em curso, segundo o ministro, as circulares rodoviárias do Lubango (Huíla) e Saurimo ( Lunda Sul), enquanto que no Sumbe (Cuanza Sul) as obras iniciam brevemente.

Dentro das prioridades para 2024 está ainda a conclusão da estrada nacional 120, troço Cambondo/ Kilombo dos Dembos (sede municipal de Ngonguembo) e o trabalho em curso ligado a pontes, canais e diques de protecção.

Adianta que o ministério perspectiva a asfaltagem da via que vai até à vila de Massangano(município de Cambambe) e do troço Cuso/Samba Lucala.

Consta ainda do programa para 2024, o lançamento de um programa de conservação e construção de estradas, no qual fazem parte os troços Ndalatando /Lucala e Ndagi ya Menha / Alto Dondo e outras acções que ainda constam do projecto.

Em relação às ravinas, que também consta das prioridades do ministério para 2024, informou que na província do Cuanza Norte, numa primeira fase, serão tratadas 30 que ameaçam a destruição de infra-estruturas rodoaviárias, públicas e privadas.

Duarante a visita de dois dias à província do Cuanza Norte, Carlos Alberto dos Santos visitou as obras de construção da urbanização de Ndalatando, com 200 apartamentos

Depois do acto de consignação da obra da via Caxilo/Ndalatando, o ministro e a comitiva que o acompanha verificou o trabalho de reabilitação nas estradas nacionais 225, 327 e 216, no troço Samba Caju/Kiagombe/ Banga/Quiculungo/Bolongongo. IMA/SC