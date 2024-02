Os problemas do mercado imobiliário comercial dos EUA começam a atingir as economias europeias

Os problemas no mercado imobiliário comercial dos EUA, que já atingiram os bancos em Nova Iorque e no Japão, transferiram-se para a Europa esta semana, aumentando os receios sobre um contágio mais amplo.

A última vítima foi o Deutsche Pfandbriefbank AG da Alemanha, que viu as suas obrigações caírem devido à preocupação com a sua exposição ao sector. A queda nas obrigações dos credores alemães foi o mais recente de uma série de sinais de alerta.

Os credores estão a assumir provisões crescentes sobre dívidas concedidas a proprietários e promotores imobiliários, à medida que os empréstimos começam a deteriorar-se depois de o aumento das taxas de juro ter corroído o valor dos edifícios em todo o mundo. Na terça-feira, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que as perdas no imobiliário comercial são uma preocupação que irá colocar pressão sobre os proprietários, mas acrescentou que considera que o problema é administrável.

Para os escritórios nos EUA, onde o regresso ao trabalho após a pandemia foi mais lento e menos substancial, a destruição de valor foi particularmente grave. E alguns preveem que o impacto total pode ainda não estar totalmente precificado. Analistas da Green Street disseram que uma redução adicional de até 15% pode ser necessária este ano.

O New York Community Bancorp foi reduzido a lixo pela Moody’s Investors Service depois de sinalizar problemas imobiliários, enquanto o Aozora Bank do Japão registou a sua primeira perda em 15 anos devido a provisões sobre empréstimos concedidos a propriedades comerciais nos EUA.

Nos seus resultados da semana passada, o Deutsche Bank AG registou provisões para perdas no sector imobiliário comercial nos EUA que foram mais de quatro vezes maiores do que no ano anterior. Alertou que o refinanciamento representa o maior risco para o sector em dificuldades, à medida que os valores dos activos sofrem.

Na terça-feira, o Morgan Stanley realizou uma teleconferência com clientes recomendando que vendessem os títulos seniores do Deutsche PBB.

O banco central da Alemanha alertou no ano passado sobre os riscos que rodeiam o imobiliário comercial, dizendo que poderia haver “ajustes significativos” que levariam a maiores incumprimentos e perdas de crédito.

Se as perdas do imobiliário comercial se espalhassem para a Europa através de bancos alemães mais pequenos, isso teria um eco da crise financeira global de 2008. Naquela altura, foram os Landesbanks que tiveram problemas, quando a sua exposição a hipotecas subprime nos EUA levou a milhares de milhões de euros de amortizações.