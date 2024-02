A economia alemã continua a mostrar sinais de fraqueza, o que poderá criar problemas estruturais de competitividade no futuro

A economia alemã continua a mostrar sinais de fraqueza. Muitos analistas pensam que os problemas são também estruturais e não apenas cíclicos.

A estagnação económica, os problemas imobiliários e as dificuldades empresariais fizeram com que os detentores de obrigações exigissem spreads corporativos mais elevados das empresas alemãs do que para toda a área do euro. Esta é uma tendência que tem vindo a aumentar desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o que fez disparar os preços da energia para os fabricantes com utilização intensiva de energia do país.

As más notícias continuam a se acumular. Após a contração da economia no último trimestre do ano passado, as primeiras pesquisas pessimistas para 2024 sinalizam que há pouca trégua pela frente.

A procura por parte dos mutuários de investimento em máquinas, fábricas e tecnologia caiu, criando o risco de o crescimento interno ser prejudicado a longo prazo, à medida que as empresas se concentram em superar a situação atual. E agora há uma preocupação crescente sobre a exposição de alguns credores ao instável mercado imobiliário corporativo dos EUA.

No Fórum Económico Mundial, realizado em Davos no mês passado, o clima em relação à Alemanha entre os executivos estava longe de ser optimista. A sua opinião era que a maior economia da Europa perdeu a sua reputação de estabilidade e enfrenta um período de luta à medida que a concorrência aumenta em tudo, desde máquinas a automóveis, incluindo veículos eléctricos , à medida que a tecnologia avança.

O salto nas taxas de juro nos últimos dois anos exacerbou o problema, expondo falahas no mercado imobiliário em particular.

Mais de 13,6 mil milhões de dólares em empréstimos e títulos emitidos pelas empresas do país estavam em dificuldades no mês passado, 13 vezes o nível em Itália, mostram dados compilados pela Bloomberg News.

O futuro político incerto da Alemanha também pesa sobre o país. O CEO do Deutsche Bank AG, Christian Sewing , disse que a preocupação com a ascensão do partido de extrema direita AfD está contribuindo para o declínio dos investimentos. O ministro das Finanças, Christian Lindner, fez comentários semelhantes esta semana.

Um terço dos empréstimos imobiliários comerciais na Alemanha enfrentam custos de financiamento mais elevados ao longo de três anos, o que poderá fazer com que os incumprimentos e as imparidades de crédito aumentem de forma mais acentuada.

Os investidores de rendimento fixo tornaram-se mais relutantes em aumentar a exposição a credores expostos a imóveis comerciais, como se verifica na emissão de obrigações cobertas, o tipo de dívida mais seguro que os bancos podem vender. O Aareal Bank AG teve de se apoiar nos seus principais gestores, que colocaram 125 milhões de euros na carteira de encomendas, para obter uma oferta de 500 milhões de euros a quatro anos em Janeiro. Aareal não quis comentar.

Muitas empresas e proprietários estão a adoptar o mantra “Sobreviver até 2025”, na crença de que os cortes nas taxas tornarão os encargos da dívida mais acessíveis e aumentarão a negociação. Os comerciantes apostam atualmente em cinco reduções de 25 pontos base na área do euro este ano.