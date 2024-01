Fórum Económico Mundial de Davos realiza-se na próxima semana num contexto de crescente fragmentação da globalização

De 15 a 19 de janeiro, centenas de participantes, incluindo 60 chefes de estado e de governo, 40 ministros das finanças, 16 governadores de bancos centrais, cerca de 1600 executivos empresariais e centenas de representantes da sociedade civil reunir-se-ão na estância montanhosa suíça de Davos para o Fórum Económico Mundial, num momento de crescentes tensões geopolíticas e geoeconómicas globais.

Esta é a década das oportunidades perdidas, como classificou o Banco Mundial ao apresentar terça-feira as suas previsões económicas para 2024 e 2025.

Mas é também a década em que o mundo se propõe alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos no quadro das Nações Unidas em 2015 com metas ambiciosas para 2030, e em que se sente cada vez mais a necessidade de acelerar a transição energética e a descarbonização da economia mundial para salvar o planeta.

O desafio do Fórum será como colmatar a lacuna entre os objetivos ambiciosos para 2030 e o crescimento anémico resultante da crescente fragmentação da globalização. A resposta dos organizadores do Fórum para colmatar a lacuna é “Reconstruir a confiança”.

“Reconstruir a confiança” é o tema da reunião de líderes empresariais e políticos – “uma resposta direta à erosão da confiança que é evidente nas sociedades e entre as nações”, disse o diretor-gerente do Fórum, Mirek Dusek, aos repórteres num briefing online na terça-feira.

Alguns poderão ligar directamente esse desgaste às “profundas transformações que nos rodeiam, sejam elas geopolíticas, geoeconómicas ou relacionadas com o clima e a natureza”, disse ele.

A reunião centrar-se-á no “diálogo”, disse Dusek, porque é indiscutivelmente o “agudo subinvestimento no diálogo que nos levou à depressão geopolítica” de hoje. O diálogo deverá centrar-se em questões relacionadas com a segurança mundial, a economia, o comércio, as alterações climáticas e a transição energética, bem como no impacto da inteligência artificial nas economias e no emprego.

Por José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola