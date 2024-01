Previsões do Banco Mundial em 2024: O crescimento global anémico resultará numa década de oportunidades desperdiçadas

Perspectivas globais

O Banco Mundial prevê que o crescimento mundial desacelere para 2,4% em 2024 – o terceiro ano consecutivo de desaceleração – reflectindo os efeitos desfasados e contínuos de políticas monetárias restritivas para controlar a inflação elevada em décadas, condições de crédito restritivas e comércio e investimento globais anémicos .

Excluindo a contracção pandémica de 2020, o crescimento este ano deverá ser o mais fraco desde a crise financeira global de 2009.

O banco Mundial prevê um crescimento global para 2025 ligeiramente superior, de 2,7%, mas foi inferior à previsão de junho de 3,0%, devido aos abrandamentos previstos nas economias avançadas.

O objectivo das Nações Unidas de acabar com a pobreza extrema até 2030 parece agora em grande parte fora de alcance, com a actividade económica restringida por conflitos geopolíticos.

“Sem uma grande correção de rumo, a década de 2020 será considerada uma década de oportunidades desperdiçadas”, afirmou o economista-chefe do Grupo Banco Mundial, Indermit Gill, num comunicado.

“O crescimento a curto prazo permanecerá fraco, deixando muitos países em desenvolvimento – especialmente os mais pobres – presos numa armadilha, com níveis paralisantes de dívida e acesso tênue aos alimentos para quase uma em cada três pessoas”, acrescentou Gill.

As perspectivas a curto prazo são divergentes, com um crescimento moderado nas principais economias, juntamente com a melhoria das condições nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento (EMDE) com fundamentos sólidos. Entretanto, as perspectivas para os EMDE com vulnerabilidades pronunciadas permanecem precárias num contexto de dívida e custos de financiamento elevados.

O recente conflito no Médio Oriente, que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Federação Russa, aumentou os riscos geopolíticos. A escalada do conflito poderá levar ao aumento dos preços da energia, com implicações mais amplas para a actividade mundial e a inflação.

Outros riscos incluem tensões financeiras relacionadas com taxas de juro reais elevadas, inflação persistente, crescimento mais fraco do que o esperado na China, maior fragmentação comercial e catástrofes relacionadas com as alterações climáticas.

A cooperação internacional precisa de ser reforçada para proporcionar alívio da dívida, especialmente aos países mais pobres; combater as alterações climáticas e promover a transição energética; facilitar os fluxos comerciais; e aliviar a insegurança alimentar.

Os bancos centrais dos EMDE precisam de garantir que as expectativas de inflação permanecem bem ancoradas e que os sistemas financeiros são resilientes. A dívida pública elevada e os custos de financiamento limitam o espaço fiscal e colocam desafios significativos aos EMDE – especialmente aqueles com notações de crédito fracas – que procuram melhorar a sustentabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades de investimento.

Os exportadores de matérias-primas enfrentam o desafio adicional de lidar com as flutuações dos preços das matérias-primas, sublinhando a necessidade de quadros políticos fortes. Para impulsionar o crescimento a longo prazo, são necessárias reformas estruturais para acelerar o investimento, melhorar o crescimento da produtividade e colmatar as disparidades de género nos mercados de trabalho.

Perspectivas regionais

Embora sejam esperadas algumas melhorias no crescimento na maioria das regiões EMDE, as perspectivas globais permanecem moderadas. Prevê-se que o crescimento este ano abrandará na Ásia Oriental e no Pacífico – principalmente devido ao crescimento mais lento na China – na Europa e na Ásia Central e no Sul da Ásia.

Espera-se apenas uma ligeira melhoria no crescimento, a partir de uma base fraca em 2023, para a América Latina e as Caraíbas.

Prevêem-se recuperações mais acentuadas do crescimento no Médio Oriente e no Norte de África, apoiadas pelo aumento da produção de petróleo, e na África Subsariana, reflectindo a recuperação da recente fraqueza.

Em 2025, prevê-se que o crescimento se fortaleça na maioria das regiões, à medida que a recuperação global se consolida.

Aumentar o Investimento

O Banco Mundial afirmou que uma forma de impulsionar o crescimento, especialmente nos mercados emergentes e nos países em desenvolvimento, seria acelerar os 2,4 mil milhões de dólares em investimento anual necessários para a transição para a energia limpa e a adaptação às alterações climáticas.

O Banco analisou acelerações de investimento de pelo menos 4% ao ano e concluiu que elas impulsionam o crescimento do rendimento per capita, a produção industrial e de serviços e melhoram as posições orçamentais dos países. Mas alcançar tais acelerações geralmente requer reformas abrangentes, incluindo reformas estruturais para expandir o comércio transfronteiriço e os fluxos financeiros e melhorias nos quadros de política fiscal e monetária, acrescentou o banco.

Política fiscal nos exportadores de matérias primas

A política orçamental tem sido cerca de 30 por cento mais pró-cíclica e cerca de 40 por cento mais volátil nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento (EMDE) exportadores de matérias-primas, do que noutros EMDE. Alguns desses países enfrentaram crises cambiais agudas.

Tanto a prociclicidade como a volatilidade da política fiscal – que partilham alguns fatores subjacentes – prejudicam o crescimento económico porque amplificam os ciclos económicos. As políticas estruturais, incluindo a flexibilidade cambial e a flexibilização das restrições às transacções financeiras internacionais, podem ajudar a reduzir tanto a prociclicidade fiscal como a volatilidade fiscal.

Ao adoptar políticas médias de economias avançadas relativamente a regimes cambiais, restrições aos fluxos financeiros transfronteiriços e a utilização de regras fiscais, os EMDE exportadores de mercadorias podem aumentar o crescimento do seu PIB per capita em cerca de 1 ponto percentual a cada quatro a cinco anos através da redução da volatilidade da política fiscal.

Estas políticas devem ser apoiadas por instituições fiscais sustentáveis, bem concebidas e orientadas para a estabilidade, que possam ajudar a criar amortecedores durante os aumentos dos preços das matérias-primas, a fim de preparar qualquer queda subsequente dos preços. Um forte compromisso com a disciplina fiscal é fundamental para que estas instituições sejam eficazes na consecução dos seus objectivos.