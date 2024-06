Cimeira do G7 reforça PGII e Itália anuncia contribuição de 320 milhões de dólares para o Corredor do Lobito em Angola

A Presidente do Conselho de Ministros da Itália e Presidente do G7, Giorgia Meloni, reuniu-se com os outros Líderes do G7 e do setor privado representando os setores financeiro, energético e digital / tecnologia à margem da Cimeira de Líderes do G7 de 2024, em 13 de junho, em Borgo Egnazia, Itália.

Os co-presidentes italiano e norte-americano saudaram o Plano Mattei para África (MPA) da Itália e as suas ligações com a Parceria Global para Infraestruturas e Investimento (PGII) do G7. Os líderes do G7 reafirmaram o seu apoio ao PGII e aos projectos emblemáticos para desenvolver corredores económicos transformadores para infraestruturas e investimentos de qualidade, tais como o Corredor do Lobito, o Corredor de Luzon, o Corredor Médio e o Corredor Económico Índia – Médio Oriente – Europa.

“Hoje a Itália juntou-se aos esforços dos EUA e da UE para promover o desenvolvimento sustentável ao longo do Corredor do Lobito – comprometendo-se a reforçar a colaboração e a mobilizar uma contribuição agregada adicional de até 320 milhões de dólares em investimento em apoio à infraestrutura ferroviária principal e aos projetos paralelos relacionados, com vista a criar adicionalmente sinergias com a AGIA (Aliança para Infraestruturas Verdes em África)” declarou Meloni.

Em apoio ao objectivo principal da ParceriaGlobal para Infraestruturas e Investimentos (PGII) do G7 de mobilizar 600 mil milhões de dólares em investimentos e em infraestruturas nas economias emergentes, uma coligação de investidores dos EUA destacou e comprometeu novamente milhares de milhões de dólares em investimento privado em infraestruturas dimensionadas em mercados emergentes, alinhados com as prioridades do PGII.

O Sector Privado Italiano destacou os seus investimentos no âmbito do PGII e do Plano Mattei para África. No contexto deste compromisso, o Plano Mattei para África lançou novos instrumentos financeiros em colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento, abertos às contribuições de parceiros internacionais.

A reunião do G7 confirmou o compromisso de lançar e ampliar investimentos em torno dos corredores económicos do PGII a nível mundial, incluindo corredores na Ásia, África, e um que liga a Europa à Ásia através do Médio Oriente, notando o apreço pela vasta gama de investimentos actuais e futuros por parte de empresas privadas em sectores estratégico, como o financiamento da energia verde e da digitalização.

Os copresidentes saudaram o compromisso renovado da Itália de impulsionar o desenvolvimento em África, nomeadamente através do aprofundamento das parcerias com as nações africanas através do seu Plano Mattei para África (AMP), e sublinharam o seu compromisso de aumentar a coordenação entre o PGII, o MPA e o Portal Global da UE, para maximizar o impacto coletivo enquanto trabalham para desenvolver corredores económicos transformadores em África.

Os co-presidentes saudaram a Iniciativa de Industrialização Verde de África (AGII) como uma plataforma chave para a colaboração no investimento em infra-estruturas em África e celebraram o compromisso da Aliança Energética Global para as Pessoas e o Planeta (GEAPP) de até 100 milhões de dólares em capital de investimento catalítico filantrópico para desbloquear um adicional de mil milhões de dólares em financiamento privado. Os participantes também reconheceram a GEAPP como um dos principais parceiros na implementação de projetos distribuídos de geração de energia renovável, armazenamento de baterias e mobilidade elétrica.

Por último, os Líderes saudaram os esforços da Presidência italiana do G7 para promover a implementação eficaz do PGII e melhorar a coordenação do investimento com os parceiros através da criação de um novo Secretariado.

Por: Editor Económico

Portal de Angola