FMI alerta para inflação persistente e crescimento global mais fraco em 2024

O Fundo Monetário Internacional elevou a sua previsão de inflação global para o próximo ano e apelou aos bancos centrais para manterem a política rigorosa até que haja um alívio duradouro nas pressões sobre os preços.

O FMI aumentou a sua projeção para o ritmo de aumento dos preços ao consumidor em todo o mundo para 5,8% para o próximo ano nas suas Perspetivas Económicas Mundiais divulgadas na terça-feira, acima dos 5,2% observados há três meses. O apelo à vigilância sobre a inflação surge no momento em que o FMI também reduziu a previsão de crescimento económico em 2024.

Os bancos centrais das principais economias, incluindo os EUA e a União Europeia, aumentaram agressivamente as taxas de juro durante mais de um ano para conter a inflação que atingiu 8,7% a nível global em 2022, o nível mais elevado desde meados da década de 1990.

“A política monetária precisa de permanecer restritiva na maioria dos lugares até que a inflação desça de forma duradoura em direção às metas”, disse Pierre-Olivier Gourinchas , economista-chefe do FMI, num briefing com jornalistas. “Ainda não chegamos lá.”

O aumento foi estimulado por fatores que incluem interrupções na cadeia de abastecimento da pandemia de coronavírus; estímulo fiscal em resposta ao bloqueio global; a subsequente forte procura e um mercado de trabalho apertado nos EUA; e perturbações alimentares e energéticas causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que tiveram um efeito particular na Europa e no Reino Unido.

O FMI prevê um crescimento global de 2,9% para o próximo ano, uma queda de 0,1% em relação às previsões de julho e abaixo da média de 3,8% das duas décadas anteriores à pandemia. Sua previsão para 2023 permanece inalterada em 3%.

Embora as perspectivas para o crescimento global sejam baixas, são relativamente estáveis e o FMI vê melhores probabilidades de que os bancos centrais possam domar a inflação sem enviar o mundo para uma recessão.

Os EUA, a maior economia do mundo, viram a sua projecção para este ano elevada de 1,8% para 2,1% em Julho e a estimativa para o próximo ano aumentou de 1% para 1,5%, com base num investimento empresarial mais forte no segundo trimestre e num crescimento resiliente do consumo.

Por outro lado, a previsão de crescimento para a China, a segunda maior economia do mundo, foi reduzida para 5%, de uma estimativa de 5,2% para 2023, e para 4,2%, de 4,5% em 2024. A economia da China está a perder dinamismo devido aos declínios no valor real, investimento imobiliário e preços da habitação que colocam em risco as receitas do governo provenientes da venda de terrenos, bem como fraco sentimento do consumidor.

A estimativa de crescimento para a área do euro também foi reduzida, para 0,7% em 2023, ante uma estimativa anterior de 0,9%, e para 1,2% em 2024, a partir de uma projeção anterior de 1,5%.

Há também divergência entre as economias europeias, com a Alemanha a registar uma contracção mais do que anteriormente esperado devido à fraqueza nos sectores sensíveis às taxas de juro e à procura mais lenta dos parceiros comerciais. A França, no entanto, viu a sua previsão ser atualizada depois de se ter registado uma recuperação na produção industrial e a procura externa ter registado um desempenho superior no primeiro semestre de 2023.

O FMI impulsionou a previsão de crescimento do Japão para este ano para 2%, ante uma projeção anterior de 1,4%, uma vez que é impulsionado pela procura reprimida, um aumento no turismo, políticas acomodatícias e uma recuperação nas exportações automóveis que anteriormente eram travadas pela cadeia de abastecimento.

As perspectivas de crescimento do Reino Unido para o próximo ano foram reduzidas de 1% para 0,6%, reflectindo políticas monetárias mais restritivas para controlar a inflação ainda elevada e os impactos persistentes do choque nos termos de troca resultante dos elevados preços da energia.

O FMI tem alertado repetidamente sobre a fragmentação da economia global, ou a sua divisão em blocos geopolíticos ao longo de linhas de ruptura devido às tensões entre os EUA e a China, bem como à agressão da Rússia.

O fundo prevê um crescimento comercial de 0,9% este ano, abaixo dos 2% esperados em julho e em comparação com uma média de 4,9% nas duas décadas anteriores à pandemia. Isto reflecte mudanças no sentido dos serviços internos, efeitos desfasados da valorização do dólar, que abranda o comércio devido à facturação generalizada de produtos em dólares, e aumento das barreiras comerciais.