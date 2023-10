ANGOSAT-2 conecta mais de 150 localidades do país

Mais de 150 localidades recônditas do país, entre comunas e municípios, estão conectadas com os serviços de telecomunicações (Internet), através do ANGOSAT-2.

O facto foi revelado esta terça-feira, em Luanda, pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, no encerramento da Semana Mundial do Espaço, assinalado anualmente de 4 a 10 de Outubro de cada ano.

Na ocasião, o governante destacou que os serviços do ANGOSAT-2 beneficiam 16 das 18 províncias do país, onde foram instalados mais de 150 terminais “Very Small Aperture Terminal” (VSAT), pequenas antenas provedoras de serviços de internet, reduzindo, cada vez mais, a assimetria e promove a inclusão digital para os cidadãos.

Para além disso, Mário Oliveira apontou a criação do projecto “Conecta Angola” e o funcionamento das plataformas “TECH-Gest”, “TECH-Agro”, “TECH-Ecologia” e a “TECH-Minas” como exemplos mais evidentes dos benefícios do Satélite angolano.

O Conecta Angola, disse, é uma das ferramentas que funciona através do ANGOSAT-2 que já permitiu levar os serviços de internet em duas comunas do país, designadamente Belo Horizonte (Bié) e Canzar (Lunda Norte), para além de beneficiar a província de Luanda.

Já a Tech-minas é uma solução tecnológica que faz recurso a imagens de satélites e drones para monitorar a construção de infra-estruturas, como estradas, habitações entre outras. Esta ferramenta consta do Top 100 dos melhores projectos do mundo da inteligência artificial, estando alinhado com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Enquanto a TECH-Agro está disponível para o monitoramento e mapeamento das áreas de cultivo, identificação automática do tipo de cultivo e estimativa da produtividade da colheita.

Na mesma senda, a Tech-Ecologia serve para o monitoramento de derrames de petróleo, combate à desertificação e restauração de áreas degradadas, enquanto a TECH-Minas permite localizar minerais com precisão, gerar alertas, monitorar a actividade das indústrias, entre outras funções.

Segundo o ministro Mário Oliveira, a disponibilidade dessas soluções tecnológicas no mercado nacional revela mais uma vez que o ANGOSAT-2 encontra-se em fase comercial e está a ser utilizado para a prestação de serviços de telecomunicações aos operadores nacionais.

O governante apela as demais empresas a explorarem ao máximo as valências dessa infra-estrutura, que também permite o desenvolvimento das staturp no país.

O ministro sublinhou que o país registou aproximadamente 500 mil interacções nas redes sociais e no portal do Gabinete de Gestão do programa Espacial Nacional (GGPEN) e mais de cinco milhões de cidadãos, através dos meios de comunicação social convencional.

Afirmou que, actualmente, o país conta com 54 embaixadores para a educação espacial em diversas províncias, maioritariamente jovens que têm a missão de divulgar os benefícios do sector espacial, junto das suas comunidades.

Sob o lema “O Espaço e o Empreendedorismo”, a Semana Mundial do Espaço ficou marcada com a realização de diversas actividades alinhadas com o Eixo 2 da Estratégia Espacial Nacional: “Capacitação e Promoção”, com destaque para os feitos do país no sector espacial para se alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS).

De 04 a 10 de Outubro comemora-se internacionalmente a Semana Mundial do Espaço (SME ou WSW, da sigla em inglês), uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objectivo de celebrar o contributo da ciência e da tecnologia espacial para o melhoramento da condição humana.

Neste ano, a SME coincide com a aproximação do dia 12 de Outubro, data do primeiro aniversário do lançamento do Satélite Angolano. QCB/AC