FMI reduz previsões de crescimento para a África Subsaariana, com Angola no pelotão de cauda

O crescimento económico da África Subsaariana encolherá pelo segundo ano consecutivo em 2023, antes de recuperar em 2024, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira, num relatório sobre a economia mundial.

Espera-se que o crescimento na região caia para 3,3% este ano, face aos 4% do ano passado, antes de recuperar para 4% em 2024, afirmou o FMI no seu relatório World Economic Outlook.

Este valor é ligeiramente inferior ao previsto pelo FMI em Julho, quando afirmou que a África Subsariana cresceria 3,5% em 2023 e 4,1% no próximo ano.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, depois da COVID-19 já ter desferido um duro golpe na economia global, fez disparar os preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes em África no ano passado. O enfraquecimento das moedas, os custos mais elevados do serviço da dívida e o acesso restrito aos mercados de capitais contribuíram para as pressões sobre a dívida.

Angola está entre as 6 economias da África Subsaariana que registam o pior desempenho. A previsão de crescimento de Angola para 2023 foi reduzida de uma projeção de 3,5% em abril para 1,3%. A África do Sul, a segunda maior economia do continente depois da Nigéria e que enfrenta uma grave crise económica, deverá registar um crescimento de 0,9% este ano. O Gana, outra grande economia do continente, também deverá registar um crescimento anémico de 1,2%. Os outros países do grupo de cauda são a Guiné Equatorial (-6,2%), São Tomé e Príncipe (0,5%) e a República Centro-Africana (1,0%).

O grupo de países com melhor desempenho económico é liderado por Moçambique com um crescimento económico previsto para 2023 de 7%, seguido pela República Democrática do Congo (6,7%), Ruanda (6,2%), Costa do Marfim (6,2%), Etiópia (6,1%) e Guiné ( 5,9%).

Por Editor Económico

Portal de Angola