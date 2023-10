EUA coletam informações sobre relatos de jornalistas mortos e feridos no Líbano

O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira que as autoridades norte-americanas estavam trabalhando para reunir informações sobre relatos de jornalistas mortos e feridos no Líbano, conforme um porta-voz respondia a um pedido de comentário sobre o cinegrafista da Reuters Issam Abdallah, que foi morto no sul do Líbano.

“Hoje e todos os dias, estamos ao lado dos jornalistas de todo o mundo que fazem um trabalho fundamental do qual todos nós dependemos todos os dias, às vezes em condições perigosas”, disse o porta-voz.