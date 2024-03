Detidos presumíveis autores da morte de Caleb Nzinga

A Polícia Nacional confirmou, esta segunda-feira, em Luanda, a detenção de um casal angolano, pelo suposto envolvimento na agressão que resultou na morte do músico gospel Caleb Nzinga, de 24 anos de idade.

Caleb Nzinga foi gravemente ferido com pedras, garrafas e paus, na última quinta-feira (29 de Fevereiro), na rua da Frescura, bairro da Petrangol, distrito urbano do 11 de Novembro (município do Cazenga), quando ia cobrar uma dívida.

Na sequência da interação, a suposta devedora pediu socorro da comunidade que acabou por linchar o músico.

O músico acabou por morrer no Hospital Josina Machel, onde recebeu assistência médica, após ser levado de emergência a esta unidade.

Segundo o porta-voz da polícia de Luanda, Nestor Goubel, foi detida a jovem de 17 anos de idade que gritou “gatuno” e um outro jovem que aparece com uma madeira nas imagens postas a circular nas redes sociais.

Nestor Goubel garantiu que decorre um trabalho árduo, no sentido de responsabilizar criminalmente todas as pessoas que participaram do caso que, inicialmente, foi registado como de ofensa grave à integridade física.

Apelou aos cidadãos para absterem-se da prática da justiça por mãos próprias, tendo em conta a existência de órgãos próprios para o tratamento destas questões. CPM/OHA