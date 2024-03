Presidente Nangolo Mbumba chega a Luanda

O Presidente da República da Namíbia, Nangolo Mbumba, chegou esta segunda-feira, a Luanda, para uma visita de trabalho de 48 horas, com vista ao reforço das relações entre os dois países.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o estadista recebeu cumprimentos de boas-vindas do ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António.

De acordo com o programa da visita, enviado à ANGOP, ainda esta segunda-feira, Nangolo Mbumba vai manter, no Palácio Presidencial, um encontro privado com o seu homólogo angolano, João Lourenço.

Ainda para hoje, o Chefe de Estado namibiano tem agendada uma visita à Fábrica Karam Industrial LTD, localizada no Pólo Industrial de Viana, que produz material de cobre, alumínio, aço e PVC com destaque para a produção de cabos eléctricos de baixa e média tensão que têm sido exportados para a Namíbia.

Na terça-feira, último dia da visita, Nangolo Mbumba vai inteirar-se do funcionamento da base da SONILS (Sonangol Integrated Logisitic Services).

Nangolo Mbumba tornou-se Presidente da República, em 4 de Fevereiro último, na sequência do passamento físico de Hage Geingob na mesma data.

Angola e Namíbia estabeleceram relações diplomáticas a 18 de Setembro de 1990, contando com embaixadas nas respectivas capitais (Luanda e Windhoek) e de consulados.

Entre os dois Estados existem acordos de cooperação em diversos domínios, destacando-se os de isenção de vistos, Defesa e Segurança, Indústria, Comércio, Energia e Águas, Pescas, Turismo e Transportes.

Também está em vigor um Acordo Bilateral sobre a Circulação de Pessoas e Bens, assinado em 1992, que prevê, entre outros aspectos, a livre circulação de angolanos e namibianos num raio de 60 quilómetros ao longo da fronteira. VIC/ADR