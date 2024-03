Petróleo estabiliza perto do máximo deste ano enquanto a Opep+ mantém cortes na produção

O petróleo se estabilizou perto do nível mais alto este ano depois que a OPEP+ estendeu os cortes de produção até o final do próximo trimestre.

Os futuros do Brent foram negociados perto de US$ 84 por barril, após subirem 2% na sessão anterior. O índice de referência dos EUA, West Texas Intermediate, estava perto de US$ 80, tendo ultrapassado o nível psicológico na sexta-feira pela primeira vez desde novembro.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados prolongaram a redução de cerca de 2 milhões de barris por dia até ao final de Junho.

Os comerciantes e analistas esperavam amplamente a medida da OPEP+, considerando-a necessária para compensar uma calmaria sazonal na procura e o aumento da produção de outros produtores. Os últimos cortes serão “devolvidos gradualmente, sujeitos às condições do mercado”, afirmou o Secretariado da OPEP num comunicado .

O petróleo bruto tem registado uma subida lenta, mas constante este ano, uma vez que o aumento dos intervalos de tempo sinalizou condições físicas mais rigorosas e os ataques a navios no Mar Vermelho aumentaram os custos de transporte.

Ainda assim, as expectativas adiadas de quando a Reserva Federal começará a reduzir as taxas de juro, a forte produção fora da OPEP+ e as perspetivas instáveis para a procura chinesa limitarão os ganhos, e poderão até revertê-los.

No Médio Oriente, o progresso no sentido de uma pausa nos combates em Gaza continua estagnado , mesmo quando o Hamas enviou uma delegação ao Cairo para conversações. A mídia israelense disse que o grupo militante se recusou a fornecer informações sobre os reféns que fez durante o ataque de 7 de outubro e que as discussões estavam fracassando.

A recuperação do petróleo este ano eliminou do mercado as posições curtas dos fundos de hedge. As apostas curtas combinadas dos gestores de recursos contra o Brent e o WTI estão no nível mais baixo desde outubro, mostram dados da ICE Futures Europe e da Commodity Futures Trading Commission dos EUA.

Os investidores também olharão para a China esta semana, com o governo pronto para anunciar a sua meta de crescimento para 2024 e delinear a sua estratégia para apoiar a desaceleração da economia no Congresso Nacional do Povo, que começa amanhã, terça-feira.