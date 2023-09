China acusa UE de “protecionismo”

“Preocupada e insatisfeita” – assim está a China com a notícia de que a União Europeia vai lançar uma investigação sobre os subsídios concedidos pelo Estado aos fabricantes chineses de automóveis eléctricos.

A investigação foi anunciada pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, durante o discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu, esta quarta-feira.

A Câmara de Comércio sino-europeia pede reflexão. Os representantes das empresas da Europa que operam na China pedem à Comissão para não recorrer a “instrumentos comerciais unilaterais”.

Bruxelas diz que os preços dos veículos eléctricos chineses na UE são “artificialmente baixos”, mas Pequim diz que o inquérito representa uma manobra de “protecionismo flagrante” que vai “distorcer e perturbar” a cadeia global de fornecimento automóvel, mesmo dentro do bloco europeu.

O investimento chinês na Europa foi uma das questões discutidas na reunião entre Von der Leyen e o primeiro-ministro da China na recente cimeira do G20. Bruxelas tenta encontrar um equilíbrio entre a promoção do comércio com a China que não prejudique os produtores europeus.