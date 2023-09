PR solidário com povo líbio

O Presidente da República, João Lourenço, manifestou solidariedade ao povo da Líbia, em consequência da inundação provocada pela Tempestade Daniel, ocorrido a 10 deste mês.

Em mensagem enviada ao seu homólogo líbio a que a ANGOP teve acesso, o estadista angolano manifesta pesar pela tragédia que se abateu sobre o território da Líbia.

“Em nome do Executivo angolano e no meu próprio, expresso às famílias vitimadas a indefectível solidariedade e as mais sentidas condolências nesta hora dramática para o povo líbio”, lê-se na mensagem.

Dados disponíveis dão conta que o fenómeno natural causou mais de 2.300 mortos e cerca de sete mil feridos, em Derna, enquanto mais de cinco mil pessoas estão desaparecidas