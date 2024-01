A Construtora portuguesa Mota-Engil obtém mil milhões de dólares em novos negócios com Angola e México

A maior construtora de Portugal, a Mota-Engil, assinou quatro contratos no valor total de 975 milhões de euros (1,06 mil milhões de dólares) em Angola e no México, fortalecendo a carteira de encomendas em África e na América Latina-os seus principais mercados – provocando um aumento das suas ações na terça-feira.

A empresa afirmou na noite de segunda-feira que os seus novos contratos com o governo angolano incluíam a construção da zona ribeirinha de Corimba e habitação social na capital Luanda, bem como um posto fronteiriço na fronteira de Angola com a República Democrática do Congo.

Os três contratos angolanos valem cerca de 875 milhões de euros. De referir que a Mota-Engil também faz parte de um dos consórcios envolvidos no projeto do Corredor do Lobito.

No México, a construtora vai participar na construção de uma estrada nos arredores da Cidade do México no valor de cerca de 100 milhões de euros.

As ações da Mota-Engil, que quase triplicaram de valor no ano passado, à medida que a atividade de construção pós-pandemia cresceu, subiram 2% no início do mercado.

A construtora, que opera em 20 países em África, Europa e América Latina, registou vendas globais de 4,02 mil milhões de euros (4,30 mil milhões de dólares) nos primeiros nove meses de 2023 e estava no bom caminho para atingir o seu objetivo de volume de negócios anual de 5 mil milhões euros.