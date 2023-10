O petróleo sobe à medida que o conflito entre Israel e o Hamas reacende a volatilidade no Médio Oriente, com o Irão no centro das atenções

Os preços do petróleo subiram depois de um ataque de choque a Israel por parte do Hamas que trouxe uma instabilidade renovada ao Médio Oriente.

Mais de 1.100 pessoas morreram desde que o conflito entre Israel e o grupo militante Hamas eclodiu no fim de semana. Os futuros dos EUA subiram até 5,4% em Nova Iorque, chegando a atingir os 87 dólares por barril.

Embora o papel de Israel no fornecimento global de petróleo seja insignificante, o conflito ameaça envolver tanto os Estados Unidos como o Irão. Este último tornou-se uma importante fonte de petróleo extra este ano, aliviando o aperto dos mercados. O aumento da aplicação de sanções americanas a Teerã poderia restringir esses embarques.

Qualquer retaliação contra Teerão – entre relatos de que ajudou a planear os ataques – poderia pôr em perigo a passagem de navios através do Estreito de Ormuz, um canal vital que transporta grande parte do petróleo bruto mundial e que o governo iraniano já ameaçou fechar. O Irão negou na segunda-feira que estivesse envolvido nos ataques.

O aumento após os ataques adicionou uma nova onda de volatilidade a um mercado que sofreu oscilações consideráveis no último mês. No final de Setembro, o Brent estava em vias de subir até aos 100 dólares por barril, à medida que os cortes da Arábia Saudita e da Rússia apertavam o mercado, antes de recuar acentuadamente na semana passada, à medida que as preocupações com o consumo e os fluxos financeiros puxavam os preços para uma descida acentuada .

Os principais indicadores do mercado subiram na abertura de segunda-feira, indicando preocupações crescentes com a oferta restrita. A diferença entre os dois contratos de dezembro mais próximos do Brent aumentou em US$ 1,60 por barril em relação ao fechamento de sexta-feira, um movimento significativo para o spread observado de perto.

As hostilidades reduzem as expectativas de que a Arábia Saudita corte ou elimine o seu 1 milhão de barris por dia de restrições à produção, disseram em nota os analistas do Citigroup Inc., Ed Morse e Eric Lee . Também crescem os riscos de que Israel ataque o Irão, acrescentaram.

Ainda assim, os analistas do Morgan Stanley disseram numa outra nota que pensavam que o impacto do conflito seria limitado. Por enquanto, não esperam repercussões noutros países, o que significa que haverá um impacto fraco a longo prazo sobre os preços do petróleo bruto.