BURN abre a primeira fábrica eficiente de fogões a lenha da Nigéria

A BURN , que fabricou e vendeu mais de quatro milhões de fogões eficientes em África, abrirá este mês a primeira fábrica da Nigéria para aparelhos que reduzem o consumo de madeira, reduzindo a poluição e a desflorestação.

A fábrica na cidade de Kano, no norte do país, a primeira da BURN fora do Quénia, procura satisfazer a procura no país mais populoso de África, onde poucos têm acesso à electricidade, forçando-os a depender de madeira e carvão para cozinhar.

O mercado anual de combustível para cozinhar na África Subsariana foi estimado em 47 mil milhões de dólares pelo Banco Mundial, sendo a maior parte deste valor constituída por madeira e carvão. Cerca de 900 milhões de pessoas no continente dependem desses combustíveis e a poluição que causam, muitas vezes em espaços fechados, encurta a vida de mais de meio milhão de africanos por ano, afirma o Banco Mundial.

“É muito difícil que qualquer outro combustível seja acessível às comunidades rurais”, disse Chris McKinney, diretor comercial da BURN, em entrevista. “Cozinhar em fogo aberto é mais letal do que a malária, a tuberculose e o VIH-SIDA.”

A BURN afirma que seus fogões a lenha usam 71% menos lenha e produzem 81% menos fumaça do que cozinhar em fogo aberto. Embora a empresa inicialmente fabrique fogões a lenha, ela adicionará fogões a carvão à linha de produtos assim que a fábrica estiver em funcionamento.

Ao vender créditos de carbono com base na quantidade de desmatamento que evita, a BURN consegue vender os fogões com desconto. Atualmente distribui alguns dos fogões que fabrica no Quénia em todo o continente.

Métodos de cozinha eficientes são vistos como um elemento fundamental na luta de África contra a poluição, reduzindo o tempo que as mulheres e as raparigas normalmente gastam para encontrar madeira nas zonas rurais e reduzindo as emissões de carbono. O fundo soberano da Nigéria está em negociações para financiar a criação de outra fábrica no país e Moçambique procura financiamento para implementar métodos de cozinha mais limpos em partes remotas do país.

A BURN, com sede em Nairobi, compete com vários rivais, incluindo a empresa queniana KOKO Networks , que vende fogões que utilizam bioetanol, e o fornecedor de fogões a lenha, DelAgua. A maior parte dos negócios é conduzida na África Oriental.

A BURN, que também fabrica fogões a gás liquefeito de petróleo e lançou uma linha eléctrica, tem capacidade para produzir cerca de 400 mil fogões por mês nas suas fábricas em Nairobi e planeia aumentar esse número em 25% até ao final do ano.