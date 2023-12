Navio de guerra americano atacado no Mar Vermelho

O Comando Central das forças armadas americanas (CENTCOM) disse hoje que foram abatidos quatro drones que tinham como alvo um navio de guerra americano no Mar Vermelho e que foram lançados a partir de zonas controladas pelos Houthis no Iemen.

O navio respondia a pedidos de socorro de dois cargueiros que estavam a ser atacados, nomeadamente um cargueiro norueguês e um cargueiro gabonês de bandeira indiana. Este último foi atingido por um drone.

O cargueiro norueguês transportava óleo vegetal da Europa para a Índia e prosseguiu a sua viagem.

Um porta voz dos Houthis disse que o navio americano estava a atacar um avião de reconhecimento o do Iemen na zona e acrescentou que um míssil do navio americano tinha explodido perto do cargueiro gabonês.

O porta voz ameaçou transformar o Mar Vermelho numa “arena em fogo caso os Estados Unidos e os seus aliados continuarem com a sua intimidação”

O comando militar americano disse que dois mísseis anti- navios foram também disparados pelos Houthis mas não atingiram qualquer alvo.