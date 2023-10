Grupo de credores da Zâmbia planeia assinar acordo de renovação da dívida

O comité oficial de credores da Zâmbia planeia assinar um memorando de entendimento para reestruturar 6,3 mil milhões de dólares em dívida até ao encerramento da reunião anual do Fundo Monetário Internacional, na próxima semana, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O país tem feito progressos lentos nas negociações com os credores desde junho, quando o governo chegou a um acordo de princípio com o grupo co-liderado pela China e pela França. O acordo veria o país reduzir as taxas de juro para apenas 1% e só reembolsar os empréstimos em 2043, e previa uma redução de 40% no valor actual líquido da dívida.

A Zâmbia, que se tornou a primeira nação de África a não pagar a sua dívida soberana no meio dos problemas da pandemia em 2020, tem lutado para chegar a um acordo com os credores. No início deste ano, o FMI reteve um desembolso de quase 190 milhões de dólares ao país devido a atrasos no acordo do grupo credor oficial para o alívio da dívida. A China é de longe o maior credor bilateral da Zâmbia .

O sobre-endividamento dos mercados emergentes e o papel da China como grande credor serão um tema chave nas reuniões do FMI da próxima semana. Alguns dos credores oficiais do Sri Lanka também estão a pressionar para que se chegue a um acordo antes das reuniões para reestruturar a dívida do país sem a participação da China. O FMI também está a ajudar a impulsionar uma “mesa redonda” mais ampla para definir o caminho a seguir no tratamento da dívida entre o Clube de Paris, a China, credores privados e outros.

O Clube de Paris, um grupo informal formado principalmente por países credores desenvolvidos, do qual a China não é membro, expressou na semana passada confiança de que um acordo será assinado nas reuniões do FMI.