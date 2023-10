Citi aumenta previsão do PIB da China, dizendo que a economia atingiu o fundo do poço

O Citigroup Inc. elevou a sua previsão de crescimento para a China para 5% este ano, uma vez que dados promissores ajudam a construir um consenso em torno da capacidade do país de atingir a meta oficial do governo.

As vendas no retalho e a produção industrial podem melhorar, escreveram os economistas da Citi, acrescentando que a contração das exportações do país também pode diminuir após a expansão das pesquisas oficiais sobre a indústria pela primeira vez em seis meses.

“O fundo do ciclo cíclico está aqui, com todos os olhares voltados para a possibilidade de a procura recuperar num contexto de aceleração da política monetária”, escreveram economistas liderados por Yu Xiangrong . A previsão anterior do banco era de 4,7%, colocando-o entre os bancos de investimento mais pessimistas em relação à China.

“Anteriormente, tínhamos rebaixado a nossa previsão do PIB devido à decepção política”, afirmaram os economistas, acrescentando que desde o final de Agosto “a dinâmica política excedeu claramente as expectativas” devido a algumas medidas de flexibilização imobiliária.

A mais recente pesquisa de economistas da Bloomberg mostrou uma previsão mediana de crescimento de 5% para o ano – em linha com a meta oficial. Isto deve-se, no entanto, em parte ao facto de muitas empresas terem vindo a reduzir as suas expectativas para a economia à medida que a crise imobiliária arrasta a actividade.

Embora dados recentes indiquem que alguns sectores da economia da China, como a actividade industrial, estão a estabilizar, a recuperação continua precária . Os economistas apontaram para preocupações sobre a procura interna e as pressões do mercado de trabalho, juntamente com os problemas contínuos no mercado imobiliário.

Esta semana é um período crítico para a actividade: os analistas estão a observar atentamente o período combinado de meados do Outono e feriados do Dia Nacional – que começou a 29 de Setembro e vai até 6 de Outubro – em busca de sinais de aumento da confiança dos consumidores .

As vendas nos principais retalhistas e restaurantes da China aumentaram 8,3% nos primeiros três dias dos feriados em comparação ao mesmo período de 2022, quando várias regiões enfrentaram restrições ao coronavírus, informou a Televisão Central da China, citando dados do Ministério do Comércio.

Serão realizadas cerca de 900 milhões de viagens turísticas nacionais durante as férias deste ano, previu o Ministério da Cultura e Turismo da China. Isso se traduziria num aumento de cerca de 5% nas receitas médias diárias do turismo doméstico em comparação com o mesmo período de 2019, antes do Covid, segundo economistas do HSBC Holdings Plc.

“A recuperação dos serviços será provavelmente um fator-chave para uma dinâmica de recuperação sustentada”, escreveram numa nota economistas liderados por Erin Xin .

Alguns economistas consideram provável que o governo precise de intensificar o apoio, especialmente ao sector imobiliário. O valor das vendas de casas novas pelas 100 maiores incorporadoras da China caiu 29% em relação ao ano anterior em setembro, de acordo com a China Real Estate Information Corp, melhorando apenas ligeiramente em relação à queda de 34% do mês anterior.