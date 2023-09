Cimeira Africana do Clima adopta declaração de Nairóbi

Os Chefes de Estado e de Governo adoptam esta quarta-feira a Declaração de Nairóbi, um instrumento que espelha a posição de África em torno dos desafios climáticos.

O documento preparado na Cimeira Africana do Clima será submetido à Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas-COP28, a decorrer em Dezembro deste ano, no Dubai.

Angola faz-se presente, no evento, pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, em representação do Chefe de Estado, João Lourenço.

Na sessão deste dia, prevê-se também a adopção das declarações dos estados-membros e dos convidados, além de diálogos sobre o balanço climático mundial.

No segmento de Alto Nível desta terça-feira, a Cimeira foi marcada com declarações de vários Presidentes, Chefes de Governo, da União Africana e de organismos do Sistema das Nações, que apelaram uma acção conjunta e deliberação dos financiados para a mitigação dos efeitos climáticos em todo mundo.

A título de exemplo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a aprovação de um Plano de Subvenções para investimento público privado destinado a desenvolver a indústria do hidrogénio verde, no valor de 12 milhões de euros.

Na mesma cerimónia, o enviado especial do Presidente Joen Biden para as questões do Clima, Jonh Kerry, anunciou também que os Estados Unidos lançou um programa de emergência para adaptações climáticas, no valor três biliões de dólares por ano.

O Fundo Bezos Eath- fundo do milionário americano Jeff Bezos, de igual modo, anunciou o financiamento de 22,8 milhões de dólares para a restauração liderada localmente em África.

A Cimeira Africana do Clima, que decorre em simultâneo com a Semana do Clima, junta cerca de 30 mil participantes dos mais diversos pontos do mundo.