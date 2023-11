China avança na corrida para obter lítio de África e investirá 2,8 mil milhões de dólares em lítio e energia no Zimbabwe

As empresas chinesas receberam licenças no terceiro trimestre que poderão gerar um fluxo de investimento de 2,79 mil milhões de dólares para o Zimbabwe, principalmente em mineração e energia, à medida que o governo pressiona para desenvolver alguns dos maiores depósitos de lítio de África e acabar com os cortes de energia.

As empresas chinesas têm comprado minas de lítio, que fornecem um componente-chave para as baterias utilizadas nos veículos eléctricos. Eles também estão envolvidos na reforma e construção de usinas de energia no país. Do investimento planeado, 2,8 mil milhões de dólares estão previstos para projectos de energia e 411 milhões de dólares para mineração.

O projeto apoiado pela China é um complexo de energia e mineração de US$ 2,3 bilhões que processará minerais em Mapinga, enquanto outro é um projeto de energia solar de 500 megawatts.

O investimento planeado, um aumento de dez vezes em relação aos 271 milhões de dólares prometidos no mesmo período do ano passado, supera o do seu rival mais próximo, os Emirados Árabes Unidos, que concede licenças para investir 498,5 milhões de dólares. O valor total das licenças de investimento concedidas foi de 3,41 mil milhões de dólares.

As candidaturas chinesas “foram as maiores em número e valor de investimento, sendo a mineração o sector preferido, seguido pelo sector industrial”, afirmou a Agência de Desenvolvimento do Zimbabwe, a unidade estatal encarregada de garantir o investimento, num relatório divulgado na quarta-feira. A China foi responsável por mais de dois terços dos 180 pedidos.

O Ministério das Minas disse na quarta-feira que o país obteve receitas de US$ 209 milhões com as exportações de lítio nos nove meses até setembro.