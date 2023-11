Como o futuro da indústria de vestuário africana depende da renovação do acordo comercial AGOA pelo Congresso dos EUA

As autoridades comerciais dos Estados Unidos reunir-se-ão durante dois dias, a partir de amanhã, 2 de novembro, na África do Sul, com os ministros do comércio africanos para discutir o futuro do acordo comercial da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África (AGOA), que expira em 2025.

No contexto do aprofundamento da polarização global, os Estados Unidos, a União Europeia, a China e outras potências económicas estão todas a alavancar os laços comerciais e económicos à medida que intensificam os esforços para atrair os governos africanos.

Mais de uma dúzia de senadores dos EUA estão a pressionar por uma rápida renovação da AGOA, argumentando a necessidade de “contrariar a influência da China, da Rússia e de outros actores estrangeiros”.

Mas a Câmara dos Representantes, paralisada durante semanas por lutas entre facções pela sua presidência, enfrenta uma lista assustadora de legislação que deve ser aprovada.

E há outro obstáculo a uma nova autorização rápida, nomeadamente um desejo bem-intencionado de melhorar a AGOA.

Apesar do apoio bipartidário de longa data dos legisladores, que consideram a principal iniciativa comercial africana de Washington como crítica para enfrentar a China, a profunda disfunção no Congresso americano e as divisões sobre a necessidade de actualizações suscitaram dúvidas.

As empresas de vestuário e os especialistas da indústria alertam que África corre o risco de uma mudança que ocorre uma vez numa geração, deixando de lado a produção chinesa, com cerca de 240 mil a 290 mil empregos sob ameaça.

O vestuário tem sido a principal história de sucesso da AGOA, lançada em 2000 para ajudar a desenvolver as economias africanas e promover a democracia.

As exportações africanas de vestuário no âmbito do programa atingiram quase 1,4 mil milhões de dólares no ano passado, o dobro do montante pré-AGOA.

IGNORANDO A ÁFRICA

Os membros da indústria e os decisores políticos veem uma oportunidade de aproveitar esse sucesso à medida que as empresas reduzem a sua dependência da China na sequência da pandemia e das subsequentes dores de cabeça na cadeia de abastecimento.

“Ficamos impressionados com a forma como a oportunidade está agora aberta para nós”, disse o ministro do Comércio sul-africano, Ebrahim Patel, na semana passada.

Quase 80% das empresas entrevistadas num inquérito realizado em julho pela Associação da Indústria da Moda dos Estados Unidos (USFIA) planeavam reduzir o fornecimento chinês nos próximos dois anos.

“Muitos deles falam sobre África”, disse Stephen Lamar, CEO da American Apparel and Footwear Association.

Capturar até mesmo uma fração desse negócio poderia ser transformador para África. Mas as empresas precisam de clareza, disse ele, acrescentando: “Se não for renovado até daqui a dois anos, as actuais decisões de investimento irão ignorar África”.

Essa falta de clareza não está a afectar apenas os novos investimentos.

O inquérito da USFIA concluiu que 45% dos inquiridos já tinham reduzido o abastecimento de países AGOA devido à incerteza da renovação, enquanto outros 45% planeiam cortar o abastecimento do continente se não houver nova autorização até Junho de 2024.

‘COLAPSO’

Os governos africanos estão a pressionar por uma reautorização semelhante à extensão de 10 anos da AGOA aprovada pelo Congresso em 2015 com apoio bipartidário, idealmente antes de um esperado ano eleitoral nos EUA fazer uma pausa na nova legislação comercial.

Mas isso parece cada vez mais improvável.

“Há um elevado nível de incerteza sobre o que acontece e o contexto continua a mudar”, disse Michael Walsh, investigador sénior do Instituto de Investigação de Política Externa, com sede em Filadélfia.

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC), num relatório no início deste ano, destacou grandes deficiências.

Mais de 80% das exportações não petrolíferas isentas de direitos da AGOA, por exemplo, vieram da África do Sul, Quénia, Lesoto, Madagáscar e Etiópia.

“Alguns países beneficiaram muito da AGOA, mas a maioria não”, disse Constance Hamilton, a principal responsável comercial da administração Biden para África, na semana passada, apelando ao Congresso para considerar mudanças que “tornariam o programa mais impactante”.

Esta situação preocupa os executivos das empresas de vestuário, que apontam para o destino conturbado do Sistema Generalizado de Preferências (SGP) – o maior e mais antigo programa de preferências comerciais dos EUA.

O Congresso não conseguiu renovar o GSP antes de este expirar no final de 2020 e a sua reautorização continua atolada num impasse entre a Câmara e o Senado sobre alterações nos requisitos de elegibilidade.

As tentativas de alterar a AGOA correm o risco de criar um impasse semelhante, afirmou Greg Poole, Consultor Sénior para Fornecimento Global da empresa de vestuário The Children’s Place .

“Se tentarmos mudar radicalmente a AGOA, ela ficará paralisada. E se ficar paralisada, seguirá o caminho do GSP”, disse ele.

Há poucas dúvidas sobre o que aconteceria na ausência da AGOA.

O relatório da USITC afirma que os benefícios da AGOA “parecem ser essenciais para… os países manterem as suas exportações de vestuário para os Estados Unidos”.

Apontou para uma suspensão temporária dos benefícios da AGOA de Madagáscar em 2009, que lhe custou 50.000 a 100.000 empregos, enquanto a Etiópia perdeu 100.000 empregos quando foi suspensa no ano passado.

No Quénia, o Presidente da UAL, Bedi, continua esperançoso, mas sabe como as coisas irão evoluir se a AGOA evaporar. “Todas as empresas que estão aqui irão certamente desaparecer, incluindo a minha… A indústria entrará em colapso.”