Aumentam os receios de recessão na zona euro

A desaceleração na atividade empresarial da zona do euro acelerou no mês passado, à medida que a demanda na indústria de serviços enfraqueceu ainda mais, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, sugerindo que há uma chance crescente de uma recessão na união monetária de 20 países.

A economia contraiu 0,1% no terceiro trimestre, mostraram dados oficiais, e o Índice Composto de Gerentes de Compras (PMI) final de segunda-feira para outubro indicou que o bloco entrou no último trimestre de 2023 com o pé atrás.

O PMI do HCOB, compilado pela S&P Global e visto como um bom guia da saúde económica geral, caiu para 46,5 em Outubro, face aos 47,2 de Setembro, a sua leitura mais baixa desde Novembro de 2020, quando as restrições da COVID-19 foram reforçadas em grande parte do continente.

O valor ficou abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração pelo quinto mês consecutivo e correspondeu a uma estimativa preliminar.

“Os PMI finais divulgados hoje confirmaram as estimativas preliminares e são consistentes com a nossa previsão de que o PIB da zona euro irá contrair novamente no quarto trimestre”, disse Adrian Prettejohn da Capital Economics.

“As perspectivas também parecem muito fracas, com o PMI de novas encomendas a cair para o seu nível mais baixo desde Setembro de 2012, excluindo os primeiros meses da pandemia, enquanto as exportações também foram particularmente fracas.”

A atividade manufatureira recuou ainda mais em outubro, de acordo com uma outra pesquisa realizada na semana passada, que mostrou que as novas encomendas contraíram a uma das taxas mais acentuadas desde que os dados foram coletados pela primeira vez em 1997.

A actividade nos serviços na Alemanha , a maior economia da Europa, voltou a contrair-se em Outubro, num contexto de fraqueza persistente na procura, enquanto em França diminuiu novamente.

A actividade de serviços italiana contraiu pelo terceiro mês consecutivo e ao ritmo mais rápido num ano, mas Espanha contrariou a tendência e o seu sector de serviços cresceu a um ritmo ligeiramente mais rápido no mês passado.

Em outro ponto positivo, o moral dos investidores na zona do euro subiu mais do que o esperado no início de novembro, com as expectativas para o futuro no nível mais otimista desde o início deste ano, mostrou o índice Sentix na segunda-feira.

No mês passado, o Banco Central Europeu manteve as taxas de juro inalteradas em máximos históricos, encerrando uma série sem precedentes de 10 subidas consecutivas das taxas, mas insistiu que o crescente debate no mercado sobre cortes nas taxas era prematuro.

Os decisores políticos locais, que não conseguiram atingir a meta de inflação, irão provavelmente sentir algum ânimo com o alívio das pressões sobre os preços mostradas no inquérito do PMI, uma vez que os índices de preços de factores de produção e de produção caíram em relação às leituras de Setembro.