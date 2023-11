ONU chega a acordo sobre o Fundo para Perdas e Danos para os países mais vulneráveis aos choques climáticos, mas não há dinheiro para alimentá-lo

As negociações finais no fim de semana para chegar a um acordo sobre uma proposta para um novo fundo para desastres climáticos evitaram um impasse antes da cimeira climática COP28 da ONU, no final deste mês, mas abriram novas questões difíceis sobre quem pagará e quando.

A quinta reunião de um comité de 24 membros da ONU encarregado de conceber o fundo foi concluída em Abu Dhabi no fim de semana, com apoio a um acordo do tipo “pegar ou largar” que tornaria o Banco Mundial a instituição provisória para gerir o fundo e encorajar – mas não obrigar – todos os países a contribuir para isso.

Um fundo para perdas e danos seria o primeiro mecanismo das Nações Unidas dedicado a ajudar os países que sofreram danos irreparáveis provocados pelo clima devido a secas, inundações e aumento do nível do mar. O objectivo seria desviar milhares de milhões de dólares para nações que são “particularmente vulneráveis”.

Após meses de negociações controversas, os negociadores produziram recomendações para o fundo que serão apresentadas a quase 200 governos para aprovação na cimeira anual da ONU sobre o clima, COP28, de 30 de Novembro a 12 de Dezembro, no Dubai.

Tanto os países em desenvolvimento como os desenvolvidos afirmaram ter feito grandes concessões para evitar um fracasso que teria azedado a COP28 – onde os governos enfrentarão pressão para desbloquear outros acordos sobre a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e o aumento do financiamento para a acção climática.

“Havia muita coisa em jogo nesta reunião”, disse à Reuters Avinash Persaud, enviado especial do primeiro-ministro de Barbados e representante do país no comitê da ONU. “O valor do acordo é que evitou um desastre antes da COP e deu um impulso positivo.”

A recomendação “exorta” os países desenvolvidos a assumirem a liderança na capitalização do fundo e também “convida” contribuições de outros países e fontes de financiamento como os mercados de carbono.

Isto significa que nenhum país seria legalmente obrigado a contribuir para o fundo – reflectindo um compromisso arduamente conseguido. As nações em desenvolvimento argumentam que os países ricos responsáveis pela maior parte das emissões históricas de CO2 que causam as alterações climáticas deveriam ser obrigados a pagar – algo que os Estados Unidos e outras nações ricas se recusaram a aceitar.

Um Fundo para perdas e danos sem fundos

À medida que as horas passavam no segundo dia de negociações, os negociadores regateavam a redacção e a pontuação na secção do texto sobre os compromissos financeiros dos países para com o fundo.

Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse à Reuters que o país tentou – sem sucesso – incluir uma nota de rodapé no texto para esclarecer que qualquer contribuição para o fundo seria voluntária.

O responsável congratulou-se com o facto de a comissão ter concordado com “muitos aspectos do financiamento de perdas e danos”, mas lamentou que o texto não “reflecta o consenso relativamente à necessidade de clareza sobre a natureza voluntária das contribuições”.

O Egipto, que representa os países africanos no comité, também manifestou preocupações na reunião depois de o acordo ter sido acordado, observando que algumas das suas principais exigências não tinham sido satisfeitas – tais como chegar a acordo sobre o tamanho do fundo ou obrigações mais claras para as nações ricas contribuírem.

Tais queixas podem correr o risco de explodir na COP28 se os países tentarem reabrir o acordo.

“Suponho que de ambos os lados haverá tentativas de quebrar o texto”, disse um negociador europeu à Reuters.

Mas isso poderia complicar os esforços para realmente colocar dinheiro no fundo – se os países doadores não tiverem uma ideia clara das regras que regerão as suas contribuições e quais os países que estariam na fila para recebê-lo.

“Você não vai se comprometer com o fundo se não souber para onde vai o dinheiro”, disse o negociador europeu.

A União Europeia, que é a maior fonte de outros tipos de financiamento climático – dinheiro que ajuda os países mais pobres a investir em energia mais limpa ou a adaptar-se ao agravamento das tempestades e do calor – já está a preparar-se para contribuir para o fundo.

Jennifer Morgan, Enviada para o Clima da Alemanha – a maior economia da Europa – disse num post no X que Berlim também está a trabalhar numa contribuição.

Mohamed Nasr, principal negociador climático do Egito e representante no comitê, disse à Reuters que tais promessas seriam cruciais para as negociações gerais da COP28.

Se as nações ricas não conseguirem levar a cabo, disse ele, isso poderá reabrir lutas de décadas que inviabilizaram acordos climáticos anteriores – com as nações mais pobres a exigirem “compensação” das nações ricas por causarem as alterações climáticas, ou a recusarem-se a concordar em cortar as emissões mais rapidamente sem substancialmente mais apoio financeiro dos países ricos.

Se o fundo acabar como uma “concha vazia”, os países “não terão outra escolha senão trazer de volta as discussões sobre responsabilidade histórica e compensação”, disse Nasr.