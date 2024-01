Arabia Saudita poderia reconhecer Israel se a questão palestina fosse resolvida, diz ministro das Relações Exteriores

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse na terça-feira que o reino poderia reconhecer Israel se fosse alcançado um acordo abrangente que incluísse a criação de um Estado para os palestinos, enquanto a guerra entre Israel e o Hamas não mostra nenhum sinal de abrandamento.

“Concordamos que a paz regional inclui a paz para Israel, mas isso só poderia acontecer através da paz para os palestinos com a criação de um Estado palestino”, disse o príncipe Faisal bin Farhan num painel no Fórum Económico Mundial em Davos.

Questionado se a Arábia Saudita reconheceria então Israel como parte de um acordo político mais amplo, ele disse: “Certamente”.

O Príncipe Faisal disse que garantir a paz regional através da criação de um Estado palestino era “algo em que temos trabalhado com a administração dos EUA e é mais relevante no contexto de Gaza”.

Garantir um acordo de normalização com a Arábia Saudita seria o grande prémio para Israel depois de ter estabelecido laços diplomáticos com os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Marrocos.

Após a eclosão da guerra em outubro passado entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, que governa Gaza, a Arábia Saudita congelou os planos apoiados pelos EUA para o reino normalizar os laços com Israel, disseram duas fontes familiarizadas com o pensamento de Riad, numa rápida reordenação das suas prioridades diplomáticas.

As duas fontes disseram à Reuters que haveria algum atraso nas negociações apoiadas pelos EUA sobre a normalização dos laços entre a Arábia Saudita e Israel, o que é visto como um passo fundamental para o reino garantir em troca o que considera o verdadeiro prêmio de um pacto de defesa dos EUA.

Antes de 7 de Outubro, quando os combatentes do Hamas apoiados pelo Irão lançaram um ataque ao sul de Israel, tanto os líderes israelitas como os sauditas tinham sinalizado que estavam a avançar firmemente no sentido do estabelecimento de relações diplomáticas que poderiam ter remodelado o Médio Oriente.

A guerra suscitou receios de uma instabilidade regional mais ampla. O Hezbollah do Líbano, apoiado pelo Irão, tem entrado em confrontos frequentes ao longo da fronteira com Israel, enquanto milícias pró-Irão têm atacado alvos dos EUA no Iraque.

Os ataques dos Houthis do Iémen, alinhados com o Irão, perturbaram o transporte marítimo no Mar Vermelho e dizem que não irão parar até que Israel interrompa o seu bombardeamento de Gaza.