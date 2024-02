A Inteligência Artificial e o Futuro da Edição de Imagens na Apple

À medida que o ano de 2024 se aproxima, a gigante tecnológica Apple prepara-se para dar um salto significativo no campo da inteligência artificial (IA). Recentemente, Tim Cook, o CEO da empresa, prometeu novidades empolgantes para o final deste ano, com especial enfoque no sistema operativo iOS 18, que se prevê ser uma das atualizações mais marcantes da história da Apple.

A IA, que já é uma presença constante no nosso dia a dia, está prestes a tornar-se ainda mais integrada nas nossas vidas através dos dispositivos que utilizamos. Um estudo publicado por investigadores chineses a colaborar com a Apple revelou o desenvolvimento de uma ferramenta chamada MGIE (MLLM Guided Image Editing), que promete revolucionar a maneira como editamos imagens.

A edição de fotografias com IA não é uma novidade no mundo da tecnologia. Já vimos capacidades semelhantes nos smartphones Google Pixel 8 e Samsung Galaxy S24, onde a IA permite aos utilizadores alterar elementos das suas imagens, como remover objetos, alterar tamanhos ou substituir partes da imagem, como o céu. No entanto, a abordagem da Apple parece diferenciar-se por ser guiada por um modelo de linguagem.

O modelo MGIE, fruto de uma parceria entre a Apple e a Universidade da Califórnia, permite que os utilizadores editem fotografias através de comandos de texto. Por exemplo, ao escrever “adiciona mais contraste”, a IA ajusta a imagem automaticamente, ou ao pedir para “tornar esta foto mais saudável”, a ferramenta pode adicionar elementos verdes a uma fotografia de uma pizza, de forma similar ao que ferramentas como Midjourney ou DALL-E 3 já oferecem.

A grande vantagem deste editor é a simplicidade e a intuitividade com que os utilizadores podem interagir com a IA para melhorar as suas imagens. Ainda que a Apple não tenha divulgado planos concretos para a implementação desta tecnologia em iOS 18, a pesquisa é um indicativo claro do caminho que a empresa pretende seguir.

A IA está a transformar a forma como interagimos com as nossas máquinas, tornando-as mais pessoais e adaptáveis às nossas necessidades. A edição de imagens é apenas uma das muitas áreas em que a IA pode ter um impacto significativo, permitindo que qualquer pessoa, independentemente da sua experiência com software de edição, possa criar imagens de alta qualidade com simples comandos de texto.

Na minha opinião, a evolução da IA na edição de imagens é um avanço notável que democratiza a capacidade de criar conteúdo visual de qualidade. No entanto, é importante que a Apple e outras empresas considerem as implicações éticas e os potenciais abusos dessa tecnologia. A facilidade com que as imagens podem ser alteradas coloca em questão a autenticidade e a veracidade do conteúdo visual, um desafio que a sociedade terá de enfrentar à medida que essas ferramentas se tornam mais difundidas.

