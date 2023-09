UE: Inflação da zona euro atinge mínimo de 1 ano, apoiando pausa nas taxas de juro do BCE

A inflação subjacente da zona euro abrandou para o ritmo mais lento num ano, apoiando as expectativas de que o Banco Central Europeu manterá as taxas de juro inalteradas para avaliar o impacto da sua campanha de aumentos dos juros sem precedentes.

Os ganhos subjacentes de preços , que excluem os custos de energia e alimentos, atingiram 4,5% em setembro, informou o Eurostat na sexta-feira. Isso representa uma queda em relação aos 5,3% de agosto e muito menos do que a estimativa mediana de 4,8% de uma pesquisa da Bloomberg com economistas.

A inflação global moderou-se de 5,2% para 4,3%, um mínimo de quase dois anos que também ficou abaixo das expectativas, liderada por uma queda nos custos de energia, mas com os serviços também a abrandar acentuadamente.

Os títulos alemães ampliaram os ganhos após a divulgação. O rendimento de 10 anos caiu 8 pontos base no dia, marcando a maior queda desde agosto. A recuperação ocorre depois de o rendimento ter subido para quase 3% na quinta-feira – um nível alcançado pela última vez em 2011 – em meio à preocupação de que o BCE terá de manter a política restritiva por mais tempo para controlar a inflação.

Os dados de sexta-feira oferecem o sinal mais definitivo de que o crescimento dos preços subjacentes, uma métrica chave à medida que a política monetária foi restringida, está firmemente em queda após um verão durante o qual distorções estatísticas o sustentaram .

Mas com ambas as medidas ainda a mais do dobro do objectivo de 2% do BCE, os mercados estão a preparar-se para o que as autoridades dizem que será um período prolongado de custos elevados de empréstimos. Destacando as tendências divergentes nos 20 membros da zona euro, a inflação alemã caiu para o mínimo de dois anos este mês, enquanto a leitura da Espanha voltou a subir acima dos 3%.

Nem os investidores nem os economistas esperam que o BCE continue aumentos consecutivos desde julho de 2022 que elevaram a taxa de depósito para 4%. Muitos decisores políticos concordam, mesmo que alguns continuem a alertar que os choques – como o do petróleo atingir os 100 dólares por barril – ainda podem justificar novas medidas.

A situação é semelhante nos EUA, onde se estima que a medida de inflação preferida da Reserva Federal tenha abrandado abaixo dos 4% em Agosto, e as autoridades sinalizaram que estão pelo menos perto do pico das taxas.

“É provável que tenhamos terminado com os aumentos das taxas de juros”, disse o presidente do banco central esloveno, Bostjan Vasle , em um painel de discussão na sexta-feira. “Estamos vendo alguns sinais de queda da inflação, também alguns primeiros sinais de sustentabilidade desta tendência. Mas por outro lado, ainda existem muitas incertezas.”

Há cada vez mais provas de que as ações do BCE estão a atingir a já em dificuldades economia — reforçando ainda mais a necessidade de uma pausa. Os empréstimos concedidos pelas empresas cresceram no ritmo mais lento em quase oito anos em agosto, mostraram dados divulgados esta semana, enquanto a confiança esfriou pelo quinto mês consecutivo devido ao pessimismo do consumidor.

A Alemanha, a maior economia do bloco, enfrenta os piores problemas e é provável que a produção diminua neste trimestre . O aumento dos salários, porém, pode impulsionar uma recuperação dos gastos e ajudar a recuperar o crescimento no final do ano, de acordo com projeções publicadas quinta-feira por institutos de investigação que aconselham o governo.

Contudo, essas pressões salariais podem obscurecer o caminho para a desinflação. Pode não haver total clareza sobre a rapidez com que os ganhos de preços irão diminuir até 2024, afirmou o economista-chefe do BCE, Philip Lane .

Embora aumentos futuros não possam ser totalmente excluídos, as taxas de juros provavelmente permanecerão onde estão “por algum tempo”, disse o chefe do banco central da Letônia, Martins Kazaks , na sexta-feira em Riga.