UBS pode chegar a acordo com Moçambique, num dos maiores escândalos de corrupção nos mercados emergentes

Grupo UBS está perto de resolver uma reclamação apresentada por Moçambique contra o Credit Suisse, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, uma medida que resolveria uma das muitas dores de cabeça jurídicas que herdou através do resgate apressado do seu rival bancário suíço no início deste ano.

Chegar a um acordo com Moçambique ajudaria o UBS a libertar-se do chamado escândalo dos títulos do atum, uma controvérsia que dura há uma década e que mistura alta finança, corrupção e investimentos arriscados nos mercados fronteiriços.

O acordo não exige que o UBS entregue dinheiro, disseram as pessoas. O UBS vai perdoar parte de um empréstimo que o Credit Suisse fez a Moçambique em 2013, representando menos de 100 milhões de dólares.

O Credit Suisse já perdoou US$ 200 milhões devidos no empréstimo como parte de um acordo de 2021 com reguladores nos EUA, Reino Unido e Suíça. Nesse acordo, o Credit Suisse pagou às autoridades US$ 475 milhões e uma subsidiária se declarou culpada de acusações de conspiração por fraude eletrônica.

Moçambique deverá liquidar o empréstimo com outros investidores através de um pagamento em dinheiro e de um novo empréstimo, disseram algumas pessoas.

Moçambique tinha solicitado até 2,5 mil milhões de dólares ao Credit Suisse, inclusive para compensar a retirada do apoio do Fundo Monetário Internacional ao país devido aos empréstimos. O acordo está em fase final, mas ainda pode desmoronar. O Financial Times informou anteriormente que o UBS estava buscando um acordo de última hora.

Um julgamento está previsto para começar terça-feira no tribunal comercial de Londres, e ainda poderá prosseguir mesmo que o UBS e Moçambique cheguem a um acordo, uma vez que o Estado também está a processar outros arguidos.

O Credit Suisse organizou uma série de acordos de dívida para empresas estatais comprarem equipamento para proteger a costa de Moçambique e comprarem barcos de pesca de atum, mas parte dos lucros foi usada para pagar subornos a funcionários moçambicanos e banqueiros do Credit Suisse, de acordo com procuradores em processos criminais anteriores sobre o assunto. Grande parte da dívida foi inicialmente mantida em segredo dos detentores de obrigações e dos credores do sector público.

Moçambique processou o Credit Suisse pelos empréstimos em 2019, dizendo que não deveria ter de pagar a dívida. Afirmou que o ministro das Finanças envolvido nos negócios na altura, Manuel Chang , não estava autorizado a oferecer garantias estatais para respaldar os empréstimos e títulos. Chang enfrenta acusações de corrupção no tribunal federal de Nova York e se declarou inocente.

Três banqueiros do Credit Suisse confessaram-se anteriormente culpados pelos seus papéis nos negócios, que o regulador do Reino Unido disse estarem “contaminados pela corrupção”. Um deles, Andrew Pearse , admitiu ter aceitado subornos para melhorar as condições dos empréstimos. O Credit Suisse disse em documentos judiciais que não tinha conhecimento dos pagamentos.

A resolução do caso elimina um item-chave de uma longa lista de problemas jurídicos que o UBS assumiu quando comprou seu rival menor em março por cerca de US$ 3,8 bilhões em ações.

Em agosto, o UBS registrou um ganho contábil de US$ 28,9 bilhões na compra do Credit Suisse. O valor teria sido maior, não fossem os 24,8 mil milhões de dólares de ajustamentos que fez ao valor dos activos que adquiriu, incluindo 4,5 mil milhões de dólares destinados a custos legais e regulamentares.