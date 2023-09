A paralisação iminente do governo dos Estados Unidos poderá afetar o comercio externo

À medida que os membros do Congresso continuam a negociar os níveis de despesa governamental atribuídos para o próximo ano fiscal, os Estados Unidos estão preparados para o seu quarto encerramento parcial do governo na última década – colocando em risco as operações regulares das agências norte-americanas responsáveis pelas atividades comerciais.

Uma paralisação parece mais provável a cada dia, a menos que a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, e o Senado, liderado pelos democratas, cheguem a um acordo sobre as contas de gastos para o ano fiscal de 2024 até 30 de setembro de 2023. Se as negociações se arrastarem, aproximadamente 438 agências governamentais suspenderão as suas operações normais a partir de 1º de outubro de 2023, o que forçará os trabalhadores federais não essenciais a licença e interromperá vários serviços críticos para as atividades comerciais dos EUA. As agências e trabalhadores federais considerados “essenciais” continuarão a prestar serviços vitais, tais como os relacionados com a segurança nacional ou atividades necessárias para proteger vidas e propriedades, bem como atividades financiadas fora do processo de dotações.

Uma vez que a duração da paralisação governamental iminente permanece incerta, a indústria do comércio deve preparar-se para os impactos nas operações comerciais dos importadores, exportadores, empresas de transporte e logística, despachantes aduaneiros e todas as outras partes envolvidas no comércio global envolvendo os Estados Unidos.

As empresas que operam no comércio exterior dos Estados Unidos devem considerar cuidadosamente o impacto da potencial paralisação do governo nas agências responsáveis pelos principais serviços de comércio e transporte, incluindo a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC), o Departamento de Indústria e Segurança (BIS) do Departamento de Comércio, a Diretoria de Controles Comerciais de Defesa (DDTC) do Departamento de Estado , o Departamento de Transporte (DOT), o Escritório do Censo (Censo) e a Comissão Marítima Federal (FMC).

As atividades do governo federal relacionadas com importações, incluindo o processamento de pedidos de exclusão tarifária, investigações de direitos antidumping e de direitos compensatórios, e outras atividades regulatórias e administrativas, provavelmente cessarão durante uma paralisação do governo. Por exemplo, durante a paralisação governamental anterior em 2018, a Administração de Comércio Internacional do Departamento de Comércio dispensou um número significativo do seu pessoal e suspendeu as suas investigações sobre direitos antidumping e direitos compensatórios, bem como processos administrativos, tais como revisões administrativas anuais dos direitos antidumping existentes e ordens de direitos compensatórios. O Departamento de Comércio também suspendeu o processamento dos pedidos de exclusão tarifária da Seção 232 para importações de aço e alumínio .

Em contrapartida, tal como aconteceu no passado, espera-se que o CBP continue as suas operações normais nos portos dos EUA, com pessoal a níveis que permitam o fluxo contínuo de comércio. Espera-se que o CBP continue o processamento e inspeções de carga nos portos de entrada dos EUA; triagens de segurança e cobrança de receitas; e atividades de fiscalização relacionadas a supostos direitos antidumping e evasão de direitos compensatórios de acordo com a Lei de Aplicar e Proteger. No entanto, as actividades políticas, regulamentares, legislativas, de auditoria e de formação serão provavelmente suspensas em conformidade com as práticas anteriores.

À medida que o dia 30 de setembro se aproxima, os importadores também devem estar cientes dos impactos operacionais de uma potencial paralisação governamental em outras Agências Governamentais Parceiras (PGAs) envolvidas no processamento de mercadorias importadas, incluindo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e o Departamento de Agricultura, o que pode resultar num desembaraço mais lento das remessas sujeitas a revisão.

Em resumo, as empresas envolvidas no comércio externo dos Estados Unidos deverão esperar ser afectadas de diversas formas, incluindo perturbações nos serviços de transporte e na fluidez do frete.