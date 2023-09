Será que a Europa iniciou uma guerra comercial com a China por causa dos carros eléctricos?

Se um aumento no apoio governamental às indústrias estratégicas corre o risco de alimentar uma guerra global de subsídios, então a União Europeia pode ter acabado de desencadear uma das suas maiores batalhas. Anunciou a Bloomberg.

Com as autoridades europeias temendo que milhões de empregos no setor automotivo estejam em risco devido ao aumento das exportações de veículos elétricos da China, a Comissão Europeia lançou na quarta-feira uma investigação sobre o apoio financeiro de Pequim à indústria de veículos elétricos.

Leia mais aqui “União Europeia: a navegar numa linha ténue entre o protecionismo e a globalização”

A investigação, que pode levar até nove meses, provavelmente levará a novas tarifas da UE sobre as importações chinesas de veículos elétricos e envolverá grandes fabricantes de automóveis não europeus, como a Tesla Inc. , que produz carros na China para exportação para o bloco.

A medida pode levar a tarifas próximas do nível de 27,5% já imposto pelos Estados Unidos aos VE chineses, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. As taxas da UE podem variar dependendo do produtor, acrescentou a pessoa, pedindo para não ser identificada porque as discussões são privadas e nenhuma decisão foi finalizada.

A investigação do bloco, bem como as medidas agressivas de Washington para combater a China, fazem parte de um repensar mais amplo dos governos das economias desenvolvidas para trazer a produção para mais perto de casa, especialmente para sectores-chave como semicondutores, produtos farmacêuticos e indústrias pesadas.

Esse esforço para garantir cadeias de abastecimento, combinado com as tensões após a invasão da Ucrânia pela Rússia, resultou numa corrida simultânea para criar barreiras comerciais, desencadeando receios de uma fragmentação económica global.

Mercado principal

Se a UE impuser direitos, isso restringiria um dos últimos grandes mercados para as exportações chinesas de VE, e levantaria a perspectiva de uma cascata de medidas defensivas em locais como o Reino Unido para proteger os seus mercados de serem inundados por veículos redireccionados da UE.

Há também a questão da resposta de Pequim. Embora as autoridades em Bruxelas digam que querem “reduzir o risco” de Pequim sem uma dissociação económica total, a China é um importante fornecedor de matérias-primas e componentes para as indústrias da UE e um mercado crucial para os automóveis alemães. As empresas europeias também poderão ser vulneráveis a mudanças súbitas nas regulamentações que restrinjam o seu acesso ao enorme mercado de consumo da China.

Combater os subsídios da China – mesmo que comprovados – também não mudará a opinião de que os veículos chineses são tecnologicamente avançados e que os fabricantes de automóveis europeus têm sido lentos a adaptar-se e a inovar.

A UE tem estado a tentar recuperar o atraso com os Estados Unidos, que impuseram tarifas sobre as importações de veículos chineses durante a administração Trump e mais tarde injectaram um apoio maciço à sua indústria de veículos eléctricos através da Lei de Redução da Inflação do Presidente Joe Biden .

A UE e outras grandes economias têm lutado em duas frentes de veículos elétricos – lutando para igualar o apoio do governo dos Estados Unidos aos fabricantes de automóveis e fornecedores de baterias nacionais, enquanto tentam alcançar os fabricantes chineses.

O Ministério do Comércio da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Câmara de Comércio da China para a UE expressou preocupação com a decisão.

Os fabricantes chineses “fornecem VEs de alta qualidade ou económicos que atendem às diversas preferências dos consumidores, sendo aclamados em todo o mundo, inclusive na Europa. É crucial enfatizar que esta vantagem não é produto do que a Comissão Europeia chamou de ‘enormes subsídios estatais’”, disse a organização em seu site .

O proteccionismo comercial por parte da Europa “se tornará um veneno para a economia europeia”, segundo um artigo publicado no jornal Global Times, do Partido Comunista no poder. “Os decisores políticos europeus não devem esquecer que a China é um importante mercado automóvel”, dizia o artigo, ameaçando “contramedidas” não especificadas para proteger as empresas chinesas.

As linhas de batalha sobre os VE decorrem paralelamente a várias indústrias a nível mundial, à medida que o comércio se fragmenta entre os Estados Unidos e a China. Em todo o mundo, os governos têm incentivado milhares de milhões de dólares em investimentos em fábricas de semicondutores, em novas minas e na produção de componentes que as perturbações pandémicas na cadeia de abastecimento expuseram como demasiado dependentes da China.

Inundação de importações

A investigação está a ser conduzida por estimativas de que a quota de 8% da China no mercado automóvel do bloco de 27 países poderá duplicar até 2025, dado o aumento esperado na produção chinesa, a relativa abertura da economia da UE e as lacunas de competitividade entre os VE europeus e chineses.

A investigação da UE irá recolher informações e provas para determinar se a China violou as regras anti-subsídios do bloco ao apoiar os VE chineses movidos a bateria.

Embora permitidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio, tais tarifas poderiam potencialmente ser contestadas na instituição sediada em Genebra – muitas vezes uma tarefa burocrática que leva as partes a pressionar tarifas retaliatórias ou outras barreiras enquanto aguardam uma decisão.

Uma pessoa envolvida na abordagem da UE alertou que quaisquer proteções oferecidas às empresas nacionais podem não resolver uma lacuna de inovação em relação à China, um grande problema subjacente que ameaça piorar se não houver mais foco e investimento na inovação, em vez de proteger as empresas que tentam recuperar o atraso. Ressaltando esse ponto, disse essa pessoa, foram recentemente revisadas as especificações para um veículo elétrico chinês de última geração, lançado no próximo ano, que superou muitos produtores europeus em qualidade e preço.

Durante um discurso na quinta-feira apresentando a investigação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também anunciou que a UE realizará uma cimeira com a China ainda este ano. O vice-presidente executivo e chefe de comércio do bloco, Valdis Dombrovskis , viajará à China no final deste mês para discussões de alto nível sobre economia e comércio para preparar a reunião.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, os legisladores republicanos no Congresso têm soado o alarme sobre a crescente influência chinesa no mercado automobilístico americano, alertando que uma nova parceria entre a Ford Motor Co. e a fabricante chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology Co. de baterias EV, poderia colocar em risco a segurança nacional dos EUA e exacerbar a dependência da China.

A batalha pelos automóveis também destaca o ressurgimento da política industrial para impulsionar sectores estratégicos, bem como a falta de regras globais eficazes que regulem a utilização de subsídios.