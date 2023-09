OMC em modo de sobrevivência tenta evitar a fragmentação do comércio global

A fragmentação da economia global em blocos separados seria “extremamente dispendiosa” e tornaria o mundo um lugar menos estável, afirmou a Organização Mundial do Comércio num relatório publicado esta semana.

Leia mais aqui “União Europeia: a navegar numa linha ténue entre o protecionismo e a globalização”

O relatório, que observa que as tensões geopolíticas entre as principais economias estão a começar a afectar os fluxos comerciais, oferece um contra-argumento à visão ascendente de que o último quarto de século de integração económica global foi um erro.

“A OMC não é perfeita – longe disso”, escreveu a Diretora-Geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala . “Mas a defesa do fortalecimento do sistema comercial é muito mais forte do que a defesa do abandono dele.”

“A alternativa à integração baseada em regras é a fragmentação baseada no poder e um mundo de maior incerteza, maior exclusão socioeconómica e maior declínio ambiental”, disse ela.

Custo da fragmentação pode atingir 5% do PIB global

A OMC estima que o custo da divisão do sistema comercial mundial em blocos separados seria de cerca de 5% do rendimento real a nível global, com algumas economias em desenvolvimento a suportar perdas de dois dígitos.

O organismo comercial com sede em Genebra instou os decisores políticos a procurarem uma maior cooperação internacional e uma integração económica mais ampla – uma abordagem que a OMC descreveu como “reglobalização”.

“A globalização está numa encruzilhada e precisamos de pensar para onde vamos”, disse o economista-chefe da OMC, Ralph Ossa , durante uma entrevista na sede da organização em Genebra. “As diversas crises geraram a percepção de que a globalização nos expõe a riscos acrescidos.”

Ossa disse que os decisores políticos deveriam “abraçar o comércio em vez de o rejeitar, se quisermos superar os desafios mais prementes do nosso tempo”.

Fragmentação Econômica

Sem destacar a administração do Presidente Joe Biden , o relatório da OMC centrou-se numa “narrativa em evolução” que questiona se o comércio internacional faz mais mal do que bem.

Ao longo do ano passado, a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen , o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e a Representante Comercial dos EUA, Katherine Tai , falaram de uma abordagem diferente ao comércio livre em discursos que apoiaram a adopção pela administração Biden de uma abordagem mais proteccionista.

Estas opiniões manifestam-se cada vez mais sob a forma de tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, afirmou a OMC, e isso está a afectar a composição dos fluxos comerciais bilaterais – particularmente para categorias de produtos sensíveis, como os semicondutores.

Segurança nacional

O relatório da OMC concluiu que as preocupações com a segurança nacional estão a “desempenhar um papel cada vez maior na política comercial” e ilustrou como a abertura comercial tem historicamente ajudado a promover a estabilidade nas relações internacionais.

“As preocupações de segurança já não são expressas exclusivamente em relação ao conflito, mas abrangem a noção muito mais ampla de segurança económica”, afirma o relatório. “Como resultado, as preocupações de segurança permeiam a política comercial de forma mais ampla.”

A OMC examinou o nexo entre comércio e paz, documentando a forte correlação negativa entre a abertura comercial e a probabilidade de conflito. O relatório citou estudos que concluíram que a duplicação do comércio entre duas economias reduz a probabilidade de conflito em 20%, em média.