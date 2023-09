Dinheiro, petróleo e luta pelas emissões: os cinco desafios da Cimeira sobre o clima COP28

As alterações climáticas deverão estar no topo da agenda da reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, na próxima semana. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, procurará criar impulso antes das negociações climáticas globais da COP28, organizadas pelos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, no final de novembro.

Embora 2023 esteja em vias de ser o ano mais quente de que há registo, parece mais difícil do que nunca cumprir uma meta acordada internacionalmente de limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius antes do final do século.

As negociações da COP28 deverão definir a direção sobre como combater as alterações climáticas durante o resto da década, mas ainda há uma profunda divisão entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos sobre como reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e, mais importante, sobre quem deveria pagar a transição para uma energia mais verde. Houve poucos progressos para colmatar esta lacuna na conferência climática da ONU, a meio do ano, em Bona, na Alemanha, com alguns delegados preocupados com o facto de um impulso para mais ambição levar a um impasse nas conversações da COP28 no Dubai.

Aqui estão cinco coisas a serem observadas na preparação para a reunião sobre o clima deste ano:

1) Um check-up dos objectivos de Paris

Nas conversações da ONU sobre o clima em Paris, em 2015, os países concordaram com a meta de 2°C e reconheceram a necessidade de lutar por 1,5°C. Desde esse compromisso, um painel de cientistas do clima apoiado pela ONU alertou que o mundo pode estar no caminho certo para aquecer mais de 3 graus Celsius , um nível que iria afectar dolorosamente a vida no planeta.

Este ano, os países deverão rever o seu progresso no cumprimento dos objectivos do Acordo de Paris. Muitas vezes referida como balanço, a revisão foi concebida para mostrar a cada cinco anos como as promessas políticas se comparam com a realidade e levar as nações a considerar onde podem intensificar os seus esforços para reduzir as emissões. Envolve a recolha de dados sobre emissões, a análise de fluxos de financiamento climático e a identificação de barreiras e desafios para impulsionar o investimento e desenvolver tecnologias limpas.

O processo de recolha de informação começou em 2021 e na semana passada, pela primeira vez, foi publicado um relatório sobre o progresso no cumprimento da meta do acordo de Paris. Não é de surpreender que o mundo esteja longe do caminho certo. Os detalhes darão início às conversações políticas no Dubai, onde os delegados adoptarão uma decisão ou uma declaração que estabeleça como resolver o fracasso.

O Secretário Executivo da ONU para as Alterações Climáticas, Simon Stiell, chama o balanço de um “momento para correcção de rumo” e diz que o seu resultado ideal é um roteiro com “caminhos de solução” para vários sectores, regiões e partes.

Após a COP28, os países terão até 2025 para apresentar novos planos nacionais para combater as alterações climáticas — o que determinará verdadeiramente se o mundo está a caminhar na direção certa.

2) O debate sobre as emissões de combustíveis fósseis

Colocar o mundo no caminho certo para cumprir os objectivos de Paris exigirá cortes mais rápidos na poluição, e alguns países desenvolvidos, especialmente na Europa, estão a pressionar por compromissos mais duros, como a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e o “pico” das emissões (impedi-los de subir) até 2025.

Embora a expansão das energias renováveis tenha facilitado o abandono dos combustíveis poluentes, como o carvão, o petróleo e o gás, na produção de electricidade, alguns governos e empresas ainda estão preocupados com o custo da mitigação das emissões em indústrias com utilização intensiva de energia, como a química e a siderúrgica. Eles preferem falar sobre a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis “inabaláveis”, uma medida que permitiria a utilização de fontes de energia sujas se fosse acompanhada por tecnologias de remoção de emissões.

A definição de “inabalável” deverá ser uma das questões mais controversas em Dubai. Os Emirados Arabes Unidos estão entre os maiores apoiantes da captura e armazenamento de carbono (CCS – Carbon Capture and Storage) e vêem um papel para a tecnologia permitir a queima contínua de combustíveis sujos no futuro. A União Europeia, que tem como objectivo vinculativo tornar-se neutra em termos climáticos em 2050, acredita que a CCS deve existir apenas “numa escala limitada” e ser utilizada apenas para “sectores difíceis de reduzir”, de acordo com uma versão preliminar do mandato para a COP28 que está sendo negociado atualmente.

3) Quem vai pagar pela transição verde

A mitigação das emissões exige um investimento maciço em tecnologias limpas, uma questão que há muito divide países pobres e ricos. O mundo desenvolvido ainda não cumpriu o compromisso de fornecer 100 mil milhões de dólares em financiamento climático anual aos países em desenvolvimento – uma meta que deveria ter atingido no final da última década.

Um bom resultado na mitigação das alterações climáticas depende de um bom resultado nas finanças; ambos estão intimamente ligados e é uma questão de confiança. Os países em desenvolvimento carecem de financiamento, alguns deles já enfrentaram inundações e furacões e precisam de alívio da dívida.

No próximo ano, os negociadores procurarão chegar a um acordo sobre um novo objectivo colectivo pós-2025 para o financiamento climático. Inicialmente, foi pedido aos países ricos responsáveis pela maior parte das emissões históricas que contribuíssem, mas agora países como o Gana apelam ao alargamento do conjunto de contribuintes para incluir grandes economias como a China , a maior fonte mundial de gases que contribuem actualmente para o aquecimento climático.

Os países em desenvolvimento também esperam mais compromissos para um fundo de perdas e danos , que foi acordado na COP27 para ajudar os países pobres prejudicados pelos impactos das alterações climáticas.

4) Quem beneficia dos mercados de carbono

Há dois anos, as autoridades estabeleceram as regras gerais para um novo mercado de carbono supervisionado pela ONU e ainda estão a tentar descobrir como torná-lo operacional. Os mercados de emissões são importantes porque podem ajudar a reduzir a fatura da redução da poluição, atrair investimentos em inovação limpa nos países em desenvolvimento e acelerar a redução das emissões de carbono. Ao mesmo tempo, exigem uma regulamentação rigorosa e transparente para evitar o chamado greenwashing .

Em Dubai, os enviados tentarão aprovar as recomendações que estão sendo elaboradas pelo órgão supervisor do programa de carbono sobre a regulamentação das remoções de carbono. Os resultados também poderão tornar-se uma referência para os mercados voluntários.

Entretanto, os governos estão cada vez mais conscientes do valor dos projectos de redução de emissões dentro das suas fronteiras, e isto deverá desencadear um novo debate na COP28 sobre quem deve colher os frutos. Da Indonésia, Zimbabwe, Moçambique, Quénia e às Honduras, para citar alguns países, os governos têm procurado reter mais benefícios de tais projectos, seja como receitas ou como crédito para os seus próprios objectivos climáticos nacionais. Isto significa uma maior incerteza política para os investidores e também um risco de dupla contabilização, se tanto as empresas como os países reivindicarem os créditos, uma ameaça que os negociadores devem evitar.

5) O papel que os gigantes do petróleo desempenham nas negociações

A COP deste ano é organizada por um país que possui enormes reservas de petróleo e gás e é presidida pelo Sultão Al Jaber , que dirige a Abu Dhabi National Oil Co., o produtor estatal dos Emirados Árabes Unidos. O país tem enfrentado resistência devido ao receio de poder usar a sua presidência para manter o foco em áreas como a forma de pagar pelos danos, em vez de o impedir em primeiro lugar.

Embora os Emirados Arabes Unidos se tenham tornado em 2021 o primeiro dos petroestados do Golfo Pérsico a comprometer-se com a eliminação das emissões internas, ainda estão entre os maiores poluidores per capita do mundo. Em Agosto, a Adnoc estabeleceu para si própria uma meta climática mais ambiciosa antes da COP28.

Os apoiantes de Al Jaber – incluindo John Kerry, o enviado especial dos EUA para o clima – argumentaram que Al Jaber poderia revelar-se eficaz para persuadir outros países ricos em petróleo a agirem mais rapidamente. Por seu lado, Al Jaber defendeu o desenvolvimento de energia limpa suficiente para eliminar gradualmente a produção de petróleo e gás o mais rapidamente possível – e de uma forma que melhore os padrões de vida. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita argumentam que os países produtores de petróleo deveriam ter mais voz nas negociações sobre o clima, uma vez que as suas economias dependem tanto dos combustíveis fósseis.

Ainda assim, o local da COP 28 deste ano está a deixar os activistas climáticos cautelosos quanto a uma potencial lavagem verde.