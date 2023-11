Inflação na zona euro cai para mínimo de 2 anos com desaceleração da economia

A inflação na zona euro diminuiu para o seu nível mais baixo em mais de dois anos, à medida que a economia do bloco encolheu na sequência de um aumento sem precedentes nas taxas de juro.

Os preços ao consumidor subiram 2,9% em outubro – abaixo dos 4,3% do mês anterior e melhor do que a estimativa mediana de 3,1% em uma pesquisa da Bloomberg com analistas. Num comunicado separado, o Eurostat disse que o produto interno bruto do terceiro trimestre caiu 0,1% .

Os dados de terça-feira mostram que, embora os 10 aumentos consecutivos das taxas do Banco Central Europeu estejam a ajudar a trazer a inflação de volta para o objectivo de 2%, também estão a afectar as famílias e as empresas, ao aumentarem acentuadamente os custos dos empréstimos.

A leitura do PIB contrasta fortemente com a dos EUA, que na semana passada reportou um crescimento significativo de 4.9% , ao mesmo tempo que conseguiu reduzir a inflação.

O maior ponto fraco da Europa é também a sua maior economia, a Alemanha, que revelou na segunda-feira que a produção encolheu 0,1% no terceiro trimestre. O PIB mal aumentou durante um ano e uma recessão é agora uma possibilidade real.

Ainda assim, a Itália escapou a esse destino , enquanto a França e a Espanha cresceram nos três meses até Setembro.

A zona euro tinha até agora evitado qualquer recessão trimestral – apesar do aumento dos preços que foi agravado pela guerra da Rússia na Ucrânia. A presidente do BCE, Christine Lagarde , que supervisionou uma pausa nas taxas na semana passada , vê uma produção moderada por enquanto.

“É provável que a economia permaneça fraca durante o resto deste ano”, disse ela em Atenas. “Mas à medida que a inflação cai, os rendimentos reais das famílias recuperam e a procura de exportações da área do euro aumenta, a economia deverá fortalecer-se nos próximos anos.”

Contudo, apesar da deterioração do cenário, Lagarde sublinhou novamente que falar de cortes nas taxas para animar a actividade é prematuro, com a missão de inflação das autoridades ainda incompleta. Os mercados apostam actualmente que a taxa de depósito do BCE permanecerá em 4% pelo menos até Abril de 2024.