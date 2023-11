Há um acordo de princípio para uma reunião Biden-Xi em São Francisco em novembro, anunciou a Casa Branca

As equipas do presidente dos EUA, Joe Biden, e do presidente da China, Xi Jinping, têm um acordo de princípio para que se reúnam em São Francisco em novembro, mas detalhes importantes precisam ser acertados, disse um alto funcionário do governo Biden nesta terça-feira.

A autoridade ampliou os comentários da secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, na sua conferência de imprensa diária, onde disse que os dois líderes pretendem ter uma “conversa construtiva” à margem do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em São Francisco.

“Há um acordo de princípio para nos reunirmos em São Francisco em novembro. Ainda estamos trabalhando em detalhes importantes necessários para finalizar esses planos”, disse a autoridade.

Biden, seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e o secretário de Estado, Antony Blinken, discutiram a perspectiva de uma Cimeira Biden-Xi em negociações com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, na Casa Branca e no Departamento de Estado, na sexta-feira passada.