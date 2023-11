Angola participa na 24.ª Conferência Internacional de Justiça do Mundo

O presidente do Tribunal Supremo (TS), Joel Leonardo, participa na 24.ª Conferência Internacional dos Chefes de Justiça do Mundo, a decorrer de 01 a 07 de Novembro próximo, em Lucknow, Índia.

De acordo com uma nota de imprensa, chegada esta terça-feira à ANGOP, no evento o juiz Joel Leonardo vai apresentar o tema “Caso de um Tribunal Internacional Anti-corrupção”, enquadrado no grupo temático número 1, que aborda a Reforma da Carta das Nações Unidas.

A conferência que tem como lema “Unindo o mundo para as crianças através de uma legislação mundial aplicável e de uma governação global eficaz”, contempla ainda sessões paralelas com seis grupos temáticos de 4 e 5 tópicos, respectivamente.

O TS é a mais alta instância da jurisdição comum do Poder judiciário de Angola. É um dos quatro tribunais superiores do país, ao lado do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Militar. FMA/VIC