Dário Silva conquista II Volta a Angola em ciclismo

Dário António, dos Amadores Ciclo Turístico (ACT), conquistou este sábado a II edição da Volta a Angola em ciclismo de estrada “Pepino`2023”, que decorreu em cinco províncias do país.

Com 12 minutos e 25 segundo a mais que seus oponentes, Dário acumulou pontos e conservou a camisola amarela desde a terceira etapa, em que venceu nos 180 Kms, com partida no Porto Amboim e término no parque da Kissama.

O novo campeão recebeu a camisola amarela das mãos de Igor Silva, que venceu a segunda etapa em Benguela, nos 170 Kms, do Cubal ao centro de Benguela.

Na segunda posição da Volta a Angola, ficou Mário de Carvalho (Petro de Luanda) e na terceira, Zeferino Epalanga (do ACT).

A Volta a Angola, que homenageia Alberto Silva Pepino, teve a participação de 140 atletas, Evoluíram também as equipas do Cabo Verde, Zimbabwe, São Tomé e Príncipe e República Democrática do Congo.

Cabo Verde foi a primeira equipa estrangeira melhor posicionada, seguido da República Democrática do Congo, Zimbabwe e por último São Tomé e Príncipe.

A Volta a Angola em ciclismo passou por cinco províncias, nomeadamente, Huambo, Benguela, Cuanza Sul, Zaire e Bengo.BSV/MC