Aumento dos protestos pró-palestinianos nas universidades dos EUA

As universidades norte-americanas têm vindo a ser palco de tensões desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, a 07 de Outubro de 2023. Por um lado, ocupações, protestos e manifestações e, por outro, em consequência, multiplicam-se as suspensões e detenções de estudantes.

Esta segunda-feira, 22 de Abril, dezenas de tendas foram levantadas no extenso relvado da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, ocupada por manifestantes que denunciam a guerra conduzida por Israel na Faixa de Gaza, território palestiniano assolado por uma catástrofe humanitária.

Desde quinta-feira e depois da detenção de uma centena de pessoas durante uma manifestação no campus, que a tensão não pára de aumentar, alastrando-se a outras universidades do país.

Em declarações à AFP, os estudantes garantem ficar no acampamento “até nos ouvirem e atenderem aos nossos pedidos”, sublinham ser “pela libertação da Palestina”, mas ressalvam que “não são a favor do anti-semitismo, nem da islamofobia. Queremos a libertação de todos”.

Acrescentam que estas manifestações se “transformaram numa questão sobre liberdade de expressão”.

O debate está ao rubro no mundo universitário entre os que denunciam as manifestações que, dizem, provocar um aumento do anti-semitismo, e os que defendem a liberdade de expressão, neste caso, a favor da causa palestiniana.

No campus da Universidade de Nova Iorque, a polícia deteve estudantes na noite de segunda-feira, segundo o New York Times. No campus da Universidade de Yale, a norte de Nova Iorque, centenas de estudantes agitaram bandeiras e cartazes pró-palestinianos. Pelo menos 47 pessoas foram detidas.

Os Republicanos falam em anti-semitismo e as manifestações já levaram às demissões dos presidentes das universidades da Pensilvânia e de Harvard.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou as “manifestações anti-semitas”, porém também denunciou “aqueles que não compreendem o que os palestinianos estão a viver”.

“Apelo aos doadores para apoiarem a UNRWA, vital para os refugiados palestinianos”

Noutro plano, a União Europeia apelou esta terça-feira aos doadores da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) para continuarem a apoiar a agência, no dia seguinte à publicação de um relatório que menciona problemas de “neutralidade política” dentro da organização.

“Apelo aos doadores para apoiarem a UNRWA, vital para os refugiados palestinianos”, declarou o comissário europeu responsável pela ajuda humanitária, Janez Lenarcic.

A agência da ONU para os refugiados palestinianos na Faixa de Gaza tem “problemas de neutralidade” política, mas Israel ainda precisa de fornecer “provas” de que alguns dos seus membros estão ligados a “organizações terroristas” como o Hamas, de acordo com o documento entregue agora ao secretário-geral das Nações Unidas.

A UNRWA tem mais de 30.000 funcionários. Doze dos seus funcionários são acusados pelos israelitas de terem estado directamente envolvidos no ataque de 07 de Outubro de 2023.

Essas acusações levaram à suspensão de financiamentos por parte de alguns países doadores. Muitos retomaram o seu apoio, incluindo o Canadá, Suécia, Japão, UE e França, mas outros não o fizeram, como os Estados Unidos e o Reino Unido.

Por Cristiana Soares com AFP