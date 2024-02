Lavrov: Rússia está pronta para solução diplomática na Ucrânia com base nas realidades no terreno

A Rússia está pronta para uma solução político-diplomática do conflito na Ucrânia, mas dado que os países ocidentais não querem levar em conta os interesses de Moscovo e as realidades existentes “no terreno”, por enquanto não há opções para chegar a acordo, disse o ministro das Relações Exteriores Russo Sergei Lavrov.

“Permanecemos abertos a uma solução político-diplomática baseada em nossos interesses legítimos, levando em conta as realidades que se desenvolveram ao longo dos anos e que agora levaram à situação atual”, observou o chefe da diplomacia russa durante o seu discurso na Duma de Estado (câmara baixa do parlamento).

“No entanto, na ausência de propostas sérias daqueles que declararam guerra contra nós, e levando em conta sua relutância em não considerar nem os nossos interesses nem as realidades no terreno, não será possível falar na mesa de negociações. Não estamos a ver tais opções”, acrescentou Lavrov.

Ele também disse que a Rússia pretende continuar seus esforços para conter as tentativas dos países ocidentais de “ucrainização” a agenda do G20.

“Juntamente com os Estados do Sul Global, seguiremos impedindo as tentativas da maioria ocidental de transformar o G20 em um instrumento para alcançar seus próprios interesses egoístas, incluindo a ucrainização da agenda desta organização”.

Segundo Lavrov, é com base neste princípio que a Rússia planeia participar da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro em visita à América Latina de 19 a 25 de fevereiro.

Durante o seu discurso o chefe da diplomacia russa disse que os Estados Unidos, ao desestabilizar região atrás da região, estão a tentar controlar o caos.

“Desestabilizando região atrás de região, os americanos, como se costuma dizer, tentam controlar o caos. Mas, na verdade, acho que eles não sabem o que estão fazer, observou o ministro das Relações Exteriores da Rússia.